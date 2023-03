Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio in merito al giocatore da confermare dei possibili partenti nel calciomercato estivo. Fra i nomi che più piacciono sul mercato spiccano sicuramente quelli a scadenza di contratto a giugno come Angel Di Maria e Adrien Rabiot, a cui aggiungere Chiesa e Vlahovic. Gli utenti vorrebbero confermare Federico Chiesa con più del 60%, seguito da Di Maria, Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic.

In un recente sondaggio di calciomercato.it è stato chiesto agli utenti chi confermerebbero dei possibili partenti a giugno tra Dusan Vlahovic, Angel Di Maria, Federico Chiesa e Adrien Rabiot.

Di questi ha ricevuto più voti il nazionale italiano con il 64,6%, seguito da Angel Di Maria con il 17,7%. Terzo più votato Adrien Rabiot con 10,1% dei voti, chiude questa speciale graduatoria Dusan Vlahovic con il 7,6%. Interessante come il meno votato sia stato l'ex punta della Fiorentina, che anche contro la Roma ha deluso le aspettative dopo un primo tempo in cui ha fatto un buon lavoro nella gestione del pallone nel settore avanzato. Nel secondo però non ha inciso nella finalizzazione, quando c'era l'esigenza di pareggiare il match. Non un'ottima partita neanche di Angel Di Maria, che è andato vicino al gol con un tiro da fuori parato da Rui Patricio. Entrato nel secondo tempo Federico Chiesa, che ha provato ad incidere senza riuscirci.

Uno dei migliori in campo per la Juventus è stato Adrien Rabiot, che nel post partita ha sottolineato che incontrerà la società bianconera per valutare il suo futuro professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di Alex Sandro e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno.

Sul brasiliano ci sarebbero buone possibilità di permanenza, anche perché sta dimostrando di essere utile alla squadra bianconera. Difficile invece la conferma del colombiano. Per quanto riguarda invece Daniele Rugani, si deciderà a giugno se confermarlo o meno. Potrebbero arrivare un terzino sinistro e uno destro. Fra i preferiti spiccano Alejandro Grimaldo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno con la società portoghese, ed Emil Holm.

Il nazionale svedese ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i giovani la Juventus deciderà il futuro professionale dei giocatori attualmente in prestito in altre società. Ci riferiamo a Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, attualmente al Monza e di Andrea Cambiaso, al Bologna. Di questi dovrebbero rimanere sicuramente entrambi gli ex Genoa nella società bianconera.