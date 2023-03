La Juventus sta entrando nella fase calda della stagione, sia sul lato sportivo che su quello giudiziario. Il mercato potrebbe dipendere dall'eventuale partecipazione alle competizioni europee della società bianconera. Rimangono evidenti, però, le esigenze per la difesa, per quanto riguarda il ruolo di centrale ma anche di terzino. A tal riguardo potrebbero arrivare un esterno di fascia sinistra ed uno di fascia destra. Nel primo caso si valuta soprattutto Carlos Augusto, protagonista di una stagione importante nel Monza.

Altro nome gradito è Emil Holm che sta dimostrando tutta la sua bravura in questa stagione.

Riferimento della formazione dello Spezia, ha una valutazione di mercato simile a quella del brasiliano, ovvero circa 20 milioni di euro. Di conseguenza, potrebbero servire circa 40 milioni di euro per rinforzare entrambe le fasce difensive.

Possibile offerta della Juventus per Carlos Augusto e per Holm

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro e uno destro. Nel primo caso, piace Carlos Augusto del Monza, in scadenza di contratto a giugno 2023 e protagonista di una stagione importante con 23 match disputati, 4 gol segnati ed altrettanti assist forniti ai suoi compagni. Cresciuto nel Corinthians, è stato acquistato dal Monza a settembre 2020 per circa 4 milioni di euro.

Può giocare terzino sinistro ma anche centrale e centrocampista: garantisce equilibrio, qualità e gol, come dimostrano le realizzazioni in questa stagione. Altro nome gradito è Emil Holm, terzino destro classe 2000 dello Spezia. In questa stagione, finora, ha disputato 20 match segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026. Cresciuto nel Goteborg, si è trasferito a gennaio 2021 nel Sonderjyske per circa 300 mila euro. Più o meno per la stessa somma è stato acquistato dallo Spezia nel Calciomercato estivo del 2021 ed è rimasto in prestito nel Sonderjyske fino a giugno 2022. Dal calciomercato estivo, è ritornato nella società emiliana e sta dimostrando tutta la sua bravura sulla fascia.

Come Carlos Augusto, può giocare non solo come terzino ma anche centrocampista di fascia, adattandosi eventualmente in un 4-4-2 o in un 3-5-2, idea di gioco, quest'ultima, che sta utilizzando Allegri in questa stagione.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri rinforzi per le fasce difensive. Piace molto anche Alejandro Grimaldo, giocatore spagnolo del Benfica in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda, invece, i giocatori in scadenza di contratto a giugno, potrebbero prolungare Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Difficile, invece, la permanenza di Cuadrado. Potrebbe partire anche Leandro Paredes che, difficilmente, sarà riscattato dalla società bianconera considerando che Allegri non lo sta impiegando molto in questa seconda parte di stagione.