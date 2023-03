La Juventus, in vista della sessione estiva del Calciomercato, starebbe portando avanti una doppia strategia per farsi trovare pronta sia in caso di qualificazione alle prossime competizioni europee, sia in caso di mancata partecipazione ai tornei internazionali.

In generale, sembra che i dirigenti siano intenzionati a puntare sui giovani italiani da far crescere accanto ai giocatori d'esperienza già presenti in organico. In quest'ottica, si starebbero valutando due talenti dell'Empoli che si stanno mettendo in evidenza quest'anno.

Stiamo parlando di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che, oltre a garantire una buona copertura in fase difensiva, è in grado di dare supporto alla manovra d'attacco e anche di saper andare in rete.

L'altro giocatore dell'Empoli è Guglielmo Vicario che in questa stagione si sta facendo apprezzare come uno dei migliori portieri della Serie A. Con il contratto di Szczesny in scadenza nel giugno del 2024, secondo le indiscrezioni di mercato l'estremo difensore polacco potrebbe anche andar via da Torino in estate e, a questo punto, Vicario potrebbe esserne l'erede ideale.

Juventus: Vicario e Parisi potenziali obiettivi di mercato

Enganche, insider esperto di mercato, su Twitter ha scritto che la Juventus starebbe provando a fare dei passi in avanti per Parisi e Vicario.

Fabiano Parisi finora ha disputato 20 partite fra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 2 reti. La sua valutazione di mercato sarebbe pari a 20 milioni di euro.

Una cifra, questa, che dovrebbe essere richiesta dall'Empoli per cedere anche Vicario.

L'eventuale acquisto di Parisi potrebbe concretizzarsi indipendentemente dalle cessioni della Juventus, tenendo conto che, se Alex Sandro dovesse essere confermato, giocherebbe sostanzialmente come centrale difensivo e non come esterno.

Invece l'obiettivo Vicario scatterebbe se dovesse andar via Szczesny sul quale ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte il Newcastle e il Tottenham.

In caso di offerta di circa 20 milioni di euro la Juventus potrebbe prenderla in considerazione. Del resto, con l'ipotetica partenza di Szczesny, la Vecchia Signora andrebbe a risparmiare i circa 7 milioni di euro netti a stagione dell'ingaggio del portiere ex Roma.

Il mercato della Juventus tra giovani promesse e rinnovi contrattuali

La Juventus potrebbe valorizzare altri giovani italiani nella stagione 2023-2024. A giugno rientrerà alla casa madre Nicolò Rovella, il quale potrebbe restare a Torino soprattutto in caso di mancato riscatto di Leandro Paredes. Questi piace molto all'Atletico Madrid.

Da valutare anche il futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno. Sembra difficile la permanenza di Cuadrado mentre, per quanto riguarda Alex Sandro e Di Maria, potrebbe esserci una conferma.

Alex Sandro potrebbe anche accordarsi per firmare un biennale che consentirebbe alla Juventus di spalmare su due stagioni il suo ingaggio da 6 milioni. Il contratto del brasiliano andrà in rinnovo automatico se raggiungerà le 40 presenze stagionali.