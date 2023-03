La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando sulla permanenza o meno di Romelu Lukaku per la prossima stagione. In caso di mancato prolungamento del prestito con il Chelsea, i nerazzurri starebbero valutando l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun.

L'idea per l'attacco del futuro al posto di Romelu Lukaku

La società nerazzurra starebbe valutando con alcuni emissari del Chelsea l'eventuale prolungamento del prestito di Romelu Lukaku, che a fine stagione rientrerà a Londra. Il club vorrebbe un nuovo prestito con condizioni agevolate e i 'blues' potrebbero accontentare le richieste di Giuseppe Marotta.

Nel caso in cui non dovesse però concretizzarsi il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, l'Inter avrebbe già in mente un possibile sostituto: si tratterebbe del giovane Folarin Balogun, attaccante dell'Arsenal ma in prestito al Reims in Ligue1 per questa stagione.

A fine giugno l'attaccante statunitense con passaporto inglese rientrerà a Londra e l'Arsenal potrebbe valutare una nuova stagione in prestito altrove per accrescere la personalità e le doti caratteriali del giocatore. Alcuni emissari dei nerazzurri starebbero seguendo il profilo per proporre al club londinese un prestito con diritto di riscatto per il cartellino.

Anche il Milan sull'attaccante dell'Arsenal

Anche la dirigenza rossonera da alcuni mesi starebbe seguendo l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun che in questa stagione in prestito al Reims sta stupendo in Ligue 1 con prestazioni di livello internazionale; il Milan vorrebbe ragionare su un suo trasferimento a titolo definitivo e la trattativa potrebbe avviarsi nella prossima estate.

Il club rossonero infatti dovrà fare i conti con il rinnovo di Rafael Leao e con gli acquirenti che si potrebbero fare avanti per l'attaccante portoghese.

Pure la Juventus potrebbe provare a inserirsi nella trattativa per l'attaccante inglese.

I numeri di Folarin Balogun in questa stagione

In questa stagione in Ligue1 Folarin Balogun ha disputato 26 partite con 16 reti e due assist all'attivo.

Il classe 2001 in Coppa di Francia ha disputato due partite con una rete a referto.

Il ragazzo è un prodotto del vivaio dell'Arsenal, che nell'agosto del 2022 lo ha girato in prestito secco al Reims per circa 4 milioni di euro, con l'ingaggio del giocatore sostenuto dal club inglese; il giocatore rientrerà a Londra nel giugno 2023.