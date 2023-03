La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Di certo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà importante anche per programmare il Calciomercato estivo. Una delle esigenze principali della società bianconera è l'acquisto di un centrale difensivo, possibilmente di piede sinistro considerando che Allegri in questa stagione ha adattato nel ruolo Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe rimanere come alternativa, ma serve un titolare di qualità. Piace Pau Torres, centrale spagnolo del Villareal in scadenza di contratto a giugno 2024.

Attualmente non si parla di prolungamento del contratto per il giocatore, in tal caso la sua cessione diventerebbe una possibilità concreta in quanto il Villareal rischierebbe di perderlo a parametro a fine stagione 2023-2024. Proprio il fatto che il suo contratto è in scadenza fra un anno il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire rispetto a quello attuale nel calciomercato estivo.

Il giocatore Pau Torres piacerebbe alla Juventus come rinforzo difensivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Pau Torres. Il centrale spagnolo piace molto alla società bianconera, da tempo è seguito ma fino alla scorsa stagione la sua valutazione di mercato era importante.

Prezzo che invece potrebbe diminuire a giugno, quando sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società spagnola. Sarebbe ideale nella difesa a tre con la Juventus, a supporto di Bremer e Danilo. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 26 match fra campionato spagnolo, Coppa del Re e Conference League.

Nazionale spagnolo, ha giocato il suo primo match nel 2019. A 26 anni si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro oltre al fatto che può giocare in una difesa a quattro e a tre. Potrebbe rappresentare il titolare della Juventus con Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno che rimarrebbe come alternativa allo spagnolo.

Il brasiliano potrebbe prolungare per una stagione con la società bianconera. Bisognerà valutare anche il futuro professionale di Dean Hujsen, che ha dimostrato di recente di essere un giocatore importante nella Juventus Next Gen da centrale di sinistra. Potrebbe però anche essere ceduto in prestito essendo un classe 2005 per dargli la possibilità di maturare esperienza nel campionato italiano.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive nonostante il ritorno di Andrea Cambiaso, cresciuto molto nella seconda parte di stagione in prestito al Bologna. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e come alternativa Carlos Augusto del Monza, per la fascia destra la Juve seguirebbe Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.