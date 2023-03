La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo che potrebbe regalare soddisfazioni importanti fra Coppa Italia ed Europa League. Il 19 aprile si conoscerà anche l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalizzazione in campionato decisi dalla Corte Federale d'Appello. Potrebbe essere annullata la sentenza ma anche confermata o rimandata alla Corte Federale. Una situazione che condizionerà il mercato anche se la volontà della proprietà è garantire competitività. Questo giustificherebbe l'interesse della società bianconera per due giocatori del Villareal, il primo è Pau Torres, centrale in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2024.

il secondo è il trequartista di 20 anni Yeremy Pino, in scadenza di contratto a giugno 2027 e valutato circa 38 milioni di euro dalla società spagnola. Sarebbe un rinforzo di qualità in quanto può giocare su tutti i ruoli della trequarti. Potrebbe andare a supportare giocatori come Chiesa e Di Maria così come Vlahovic.

Possibile offerta per Yeremy Pino da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando due rinforzi dal Villareal. Potrebbe arrivare il centrale Pau Torres, ideale perché di piede sinistro. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe lasciare la società spagnola per circa 30 milioni di euro, costa qualche milione in più Yeremy Pino, altro giocatore gradito dalla società bianconera come rinforzo per il settore avanzato.

Il 20enne può giocare su tutti i ruoli della trequarti, sulla fascia sinistra e sulla fascia destra. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 25 match nel campionato spagnolo segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa del Re e 8 match con un assist fornito ad un suo compagno in Conference League.

Parte integrante della nazionale spagnola ha giocato fino ad adesso 7 match segnando 1 gol disputando il suo primo match con la rappresentativa spagnola nel 2021.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Yeremy Piano si definirebbe anche con la permanenza di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe rimanere nella società bianconera anche in caso di mancata qualificazione della Juventus alle competizioni europee.

Si parla di possibile prolungamento di contratto per una stagione, potrebbe rimanere anche Adrien Rabiot, sempre più importante per la squadra bianconera. Da valutare invece il futuro professionale degli altri due giocatori in scadenza di contratto a giugno, ovvero Juan Cuadrado e Alex Sandro. Difficile la conferma del colombiano, potrebbe prolungare il brasiliano con dilazione dell'attuale ingaggio da 6 milioni di euro per due stagioni.