La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Quello che sembra certo è che tutto dipenderà dalla vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera e dalla possibile qualificazione alla Champions League.

Di certo però la Juve potrebbe valutare offerte anche per i giocatori che hanno mercato. Uno di questi è Dusan Vlahovic, che in nazionale continua a segnare mentre alla Juve non riesce a migliorare sotto l'aspetto realizzativo. Nell'ipotesi in cui dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro, la Juventus potrebbe accettarla investendo parte della somma per rinforzare la rosa.

Il sito juvelive.it ha parlato di una possibile formazione senza Vlahovic, con il serbo che potrebbe essere sostituito da Rasmus Hojlund.

Se dovesse partire Vlahovic potrebbero arrivare Frattesi e Hojlund

La Juventus potrebbe valutare offerte da 100 milioni di euro per Dusan Vlahovic. Tale somma sarebbe investita per rinforzare il centrocampo ed il settore avanzato. A tal riguardo uno dei preferiti della società bianconera à Davide Frattesi, che nel Sassuolo è un riferimento ed ha delle caratteristiche tecniche gradite da Allegri, ovvero è bravo negli inserimenti nell'area avversaria. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, costa almeno 40 milioni di euro invece Rasmus Hojlund, acquistato dall'Atalanta dallo Sturm Graz nel recente calciomercato estivo per circa 20 milioni di euro.

Un rinforzo importante potrebbe arrivare anche per la difesa, in particolar modo per le fasce difensive. In tal caso la Juventus però potrebbe anche non spendere soldi per il cartellino in quanto uno dei preferiti sarebbe Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo potrebbe accettare un ingaggio da circa 3-4 milioni di euro a stagione oltre ad un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro.

Si starebbe lavorando anche al prolungamento di contratto di Rabiot, considerato molto importante da Allegri.

La possibile formazione con Hojlund titolare

La Juventus 2023-2024 potrebbe avere come portiere Szczesny, che nonostante le indiscrezioni di mercato in merito ad una sua possibile partenza potrebbe rimanere a Torino.

Nella difesa a tre conferme per Danilo, Bremer e Alex Sandro, con quest'ultimo che sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera. A centrocampo sulla fascia destra potrebbe giocare Chiesa. Centrocampo a tre con Frattesi, Fagioli e Rabiot e sulla fascia sinistra Kostic e prima alternativa Grimaldo. Nel settore avanzato Di Maria a supporto di Hojlund.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Chiesa, Frattesi, Fagioli, Rabiot, Kostic (Grimaldo) - Di Maria, Hojlund. Allenatore Massimiliano Allegri.