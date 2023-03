La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da programmare un mercato con tante situazioni contrattuali da definire, sia per i giocatori in scadenza a giugno che per quelli in prestito in altre società. Fra questi spiccano i nomi di Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, entrambi al Monza, così come quelli di Koni De Winter all'Empoli e di Andrea Cambiaso al Bologna.

Proprio Cambiaso era stato vicino nel recente mercato di gennaio al rientro anticipato a Torino ma la società emiliana ha deciso di confermarlo.

Non è un caso che Thiago Motta lo consideri un titolare come terzino sinistro del Bologna. A giugno però farà ritorno e come scrivono diversi giornali sportivi dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera per la stagione 2023-2024.

Cambiaso può giocare su entrambi le fasce difensive oltre al fatto che può essere schierato a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Un giovane di qualità che alla lunga potrebbe diventare un titolare della Juventus insieme al suo ex compagno al Genoa Nicolò Rovella, diventato un riferimento del centrocampo del Monza in questa stagione.

Il giocatore Cambiaso potrebbe far parte della rosa della Juventus per la stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Andrea Cambiaso dovrebbe essere parte integrante della rosa della Juventus per la stagione 2023-2024.

Il terzino è diventato un riferimento del Bologna in questa stagione, 25 match disputati in Serie A con due assist forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia. Il giocatore può essere schierato in una difesa a quattro come terzino ma anche a centrocampo nell'eventualità in cui la Juventus continuasse a giocare con il 3-5-2.

Potrebbe rappresentare l'alternativa a Kostic ma anche al titolare della fascia destra avendo dimostrato di poter giocare in questa stagione su entrambe le fasce. Una Juventus che sarebbe sempre più formata da giovani di qualità, possibilmente italiani. Insieme a lui dovrebbe essere parte integrante della rosa per la stagione 2023-2024 anche un suo ex compagno al Genoa, Nicolò Rovella, che potrebbe sostituire Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain dopo la stagione deludente fin qui disputata nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

Sarà una Juventus sempre più giovane ed italiana. Sembrerebbe essere questa la strategia di mercato della società bianconera, non è un caso si parli del possibile arrivo di uno fra Vicario e Carnesecchi in caso di partenza di Szczesny e di Scalvini come centrale difensivo. Per il centrocampo invece piace Davide Frattesi, valutato circa 30 milioni di euro. Se dovesse partire Vlahovic invece potrebbe arrivare Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto a giugno.