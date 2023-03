L'Inter lavora per potenziare la rosa della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Hakan Calhanoglu e potrebbe offrire in cambio il cartellino di Emre Can più un conguaglio economico per convincere i nerazzurri.

Il club milanese avrebbe inoltre intenzione di fare un tentativo per Junior Firpo, a fine stagione, che potrebbe lasciare il Leeds. Gli inglesi stanno lottando per non retrocedere e potrebbero cedere l'ex Barcellona. La Juventus, invece, sarebbe molto attenta alla situazione Marcelo Brozovic che, nonostante il rinnovo dei mesi scorsi, potrebbe lasciare la Pinetina poiché non sta trovando molto spazio negli undici titolari scelti da Simone Inzaghi.

Possibile asse di mercato tra Inter e Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund vorrebbe portare in Germania Hakan Calhanoglu. Il turco avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e garantirebbe una netta plusvalenza alle casse dell'Inter che lo hanno prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan. I tedeschi potrebbero inserire nell'affare Emre Can più un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro. La società presieduta dagli Zhang potrebbe rifiutare l'offerta perchè ritiene Calhanoglu centrale per il progetto del futuro. Emre Can sarebbe un profilo che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, tiene in considerazione in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024.

I due si conoscono molto bene dopo aver vissuto l'avventura alla Juventus.

Brozovic per il centrocampo di Allegri

La Juventus potrebbe pensare di ingaggiare Marcelo Brozovic al termine di questa stagione calcistica. Il croato avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ed un contratto fino al 2026. L'Inter potrebbe cederlo viste le ottime prestazioni evidenziate da Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

I nerazzurri, però, non vorrebbero cedere un calciatore così importante ad una diretta concorrente. Il croato interesserebbe anche a squadre come Manchester United, Tottenham e Barcellona.

Dalla Premier League il rinforzo per la fascia sinistra di Inzaghi

L'Inter potrebbe pensare infine a Junior Firpo per rinforzare la corsia mancina.

Il terzino potrebbe lasciare il Leeds a fine stagione, la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e i nerazzurri lo avrebbero preso in considerazione soprattutto se dovessero decidere di cedere Robin Gosens che interesserebbe in Germania a Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Firpo potrebbe essere ingaggiato proponendo un prestito con diritto di riscatto e sarebbe utile sia come terzino sinistro che come fluidificante.