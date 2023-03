Il 19 aprile prossimo la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze. Dopo il club dovrà affrontare anche il secondo filone di indagine, quello relativo alla manovra stipendi.

Diversi addetti ai lavori escluderebbero, stante l'attuale quadro, una possibilità di retrocessione in Serie B per il club sottolineando come sia più probabile andare incontro ad un'ulteriore penalizzazione di punti da scontarsi nel campionato di Serie A.

Di certo la presenza in Serie A della squadra bianconera appare significativa a tutti i livelli, non foss'altro che si tratta del club con più tifosi in grado dunque di alimentare indirettamente tutto l'indotto economico attorno al calcio italiano in una maniera evidentemente significativa. A cominciare dai diritti televisivi e dagli abbonamenti sottoscritti per seguire in tv i match di Serie A.

Ne è consapevole anche Stefano Azzi, il Ceo di Dazn, che ha spiegato come l'attuale composizione della Serie A sia di gradimento per la piattaforma: 'L’audience della Juve è evidentemente molto alto' ha sottolineato Azzi al riguardo.

Il Ceo di Dazn Azzi ha parlato di una Juventus che garantisce ascolti alti per il campionato italiano

'A gennaio siamo andati sopra i 7 milioni di spettatori, ma poi anche 7,4. Auditel oggi ci misura con la Total Audience e con dati che confermano anche quelli che rendevamo pubblici noi stessi lo scorso anno. Sono dati certificati e confermati.

Che confermano l’appetibilità della Serie A. Per me l’assetto migliore è quello della Serie A equiparabile a quello attuale. L’audience della Juve è evidentemente molto alto': queste le dichiarazioni di Stefano Azzi in una recente intervista al Sole 24 Ore. Il Ceo di Dazn ha quindi sottolineato come la società bianconera garantisca degli ascolti molto alti e come sia dunque auspicabile una sua permanenza nella massima serie.

Nel corso dell'intervista Azzi ha parlato anche della possibilità che la Lega Serie A acquisti Dazn: 'Sono più suggestioni, dei suggerimenti su possibili percorsi per la Lega. Non mi meraviglio perché lo streaming è il presente ed il paradigma del futuro'.

Le vicende giudiziarie che riguardano la Juventus

Perché ad Azzi è stata posta una domanda sull'ipotesi Serie B per la Juventus? La risposta sta nelle vicende giudiziarie che stanno riguardando il club. Un primo importante scenario sarà chiaro all'indomani del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze previsto, come accennato in apertura, per il 19 aprile prossimo.

L'organo del Coni potrà annullare la sentenza, confermarla o eventualmente rimandarla alla Corte Federale d'Appello che potrebbe ridefinire la sanzione imponendo un blocco di penalizzazione minore rispetto agli attuali 15 punti.

Dopo il club dovrà fare i i conti con il secondo filone di indagine, quello sulla manovra stipendi, che potrebbe portare ad altre sanzioni sportive per la società bianconera: al riguardo c'è chi parla di nuove penalizzazioni e chi invece sottolinea come siano più probabili possibili pene pecuniarie ma soltanto se e quando arriveranno i deferimenti da parte del procuratore federale Giuseppe Chinè si avrà un quadro della situazione più chiaro.