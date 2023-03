Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter in estate. Dopo un buon Mondiale, l'esterno olandese è sempre nel mirino di Chelsea e Manchester United, entrambe alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Di fronte ad un'offerta attorno ai 50-60 milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere l'ex Psv e fare cassa. La vendita dell'olandese consentirebbe al club di Zhang di realizzare una plusvalenza significativa (circa 40 milioni) avendo speso per il classe ’96 solo 15 milioni nell’estate 2021. L'Inter reinvestirebbe successivamente il denaro per completare la rosa e regalare ad Inzaghi un nuovo esterno destro.

Inter su Buchanan

Stando alle ultime notizie di mercato, tra i profili seguiti da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche Tajon Buchanan, esterno canadese in forza al Club Bruges, considerato uno degli esterni più promettenti di tutto il panorama europeo. Un giocatore che, tra l’altro, si è messo in mostra ai Mondiali in Qatar con la maglia del suo Canada.

Il calciatore comunque, oltre che con la sua Nazionale, sta facendo molto bene con i belgi del Bruges, che l’hanno acquistato dal New England Revolutions, spendendo sei milioni, nel gennaio del 2022. Il canadese è un esterno destro a tutta fascia e sarebbe dunque a dir poco perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Abile nel dribbling, Buchanan è proprio ciò che serve all’Inter, che in questo fondamentale risulta essere tra le ultime in Europa.

La squadra manca di fantasia e questa è una lacuna che in viale della Liberazione vogliono colmare. Il 24enne canadese ha già avuto modo di fare esperienza sia in Champions League che in Europa League, potendo così crescere non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista della mentalità. I suoi punti di forza sono la velocità e la buona propensione al cercare l’uno contro uno.

Tatticamente, con il tempo è cresciuto molto e può giocare sia come esterno d’attacco che di centrocampo.

La possibile trattativa

La dirigenza nerazzurra sembrerebbe molto decisa sul profilo di Buchanan, tanto che circa una settimana fa sarebbe avvenuto un incontro al Bulgari Hotel di Milano tra l’intermediario Gabriele Giuffrida e Piero Ausilio per gettare le basi della trattativa.

In stagione Buchanan ha già realizzato una marcatura e 6 assist tra tutte le competizioni; il prezzo del suo cartellino è valutato intorno ai 15-20 milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe investire qualora si concretizzasse la cessione di Denzel Dumfries in estate. Il fattore che porterebbe maggiormente il club nerazzurro sarebbe la sostenibilità dell'ingaggio di Tajon Buchanan, che oggi percepisce circa 600 mila euro a stagione più bonus, oltre ad essere un profilo giovane e di grande prospettiva. Anche il Leeds sembrerebbe interessato al giocatore, che però preferirebbe giocare la Champions League e per questo la pista dell'Inter potrebbe essere la prescelta dal calciatore.

Oltre a Tajon Buchanan, nome emerso solamente nelle ultime settimane, i rumors di calciomercato parlano anche di un interessamento della dirigenza nerazzurra per Wilfried Singo. L'esterno del Torino ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e per ora i suoi agenti non avrebbero comunicato la volontà di un rinnovo contrattuale.