Il calcio italiano vive settimane incandescenti tra lotte salvezza, playoff e restrizioni per i tifosi ospiti. Da una parte gli stadi sold out per sfide decisive come Bologna-Inter e Torino-Juventus, dall’altra trasferte vietate o limitate da tessere e divieti di residenza. I numeri raccontano una passione enorme: migliaia di tifosi seguono la propria squadra anche nei momenti più delicati della stagione, tra Serie A e playoff di Serie B e Serie C. In Serie A tante sfide ancora aperte: Champions League, Europa League e lotta salvezza con ultimo posto retrocessione da definire.

Un clima acceso che conferma quanto il calcio resti uno dei fenomeni sociali più seguiti e sentiti in Italia.

Spettatori Serie A

Bologna – Inter 30.109 (2480, sold out)

Torino – Juventus (1490, s. out)

Lecce – Genoa (203)

Napoli – Udinese (10, divieto residenti)

Verona – Roma (1500, divieto residenti, s. out)

Milan – Cagliari (170)

Cremonese – Como (192, divieto residenti)

Lazio – Pisa 6.886 (35, tessera, no gruppi organizzati)

Fiorentina – Atalanta 19.606 (65, tessera, no gruppi organizzati)

Parma – Sassuolo (260)

Serie B- Serie C/ Playoff

Südtirol – Bari (625, sold out)

Catanzaro – Monza (119)

Ascoli – Catania (vietata)

Salernitana – Brescia (250, s. out)

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