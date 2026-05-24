Il calcio italiano vive settimane incandescenti tra lotte salvezza, playoff e restrizioni per i tifosi ospiti. Da una parte gli stadi sold out per sfide decisive come Bologna-Inter e Torino-Juventus, dall’altra trasferte vietate o limitate da tessere e divieti di residenza. I numeri raccontano una passione enorme: migliaia di tifosi seguono la propria squadra anche nei momenti più delicati della stagione, tra Serie A e playoff di Serie B e Serie C. In Serie A tante sfide ancora aperte: Champions League, Europa League e lotta salvezza con ultimo posto retrocessione da definire.
Un clima acceso che conferma quanto il calcio resti uno dei fenomeni sociali più seguiti e sentiti in Italia.
Spettatori Serie A
- Bologna – Inter 30.109 (2480, sold out)
- Torino – Juventus (1490, s. out)
- Lecce – Genoa (203)
- Napoli – Udinese (10, divieto residenti)
- Verona – Roma (1500, divieto residenti, s. out)
- Milan – Cagliari (170)
- Cremonese – Como (192, divieto residenti)
- Lazio – Pisa 6.886 (35, tessera, no gruppi organizzati)
- Fiorentina – Atalanta 19.606 (65, tessera, no gruppi organizzati)
- Parma – Sassuolo (260)
Serie B- Serie C/ Playoff
- Südtirol – Bari (625, sold out)
- Catanzaro – Monza (119)
- Ascoli – Catania (vietata)
- Salernitana – Brescia (250, s. out)
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