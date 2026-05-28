Il futuro del Football Club Crotone è a rischio in vista della scadenza del 16 giugno per l’iscrizione al prossimo campionato. Il sindaco Vincenzo Voce ha incontrato il presidente Gianni Vrenna per affrontare una situazione economica definita complessa. Il club rossoblù, simbolo sportivo e identitario della città, sta cercando soluzioni urgenti per evitare una crisi profonda.

Crisi Crotone: incontro tra il Sindaco Voce e presidente Vrenna

Nel confronto avvenuto nella Casa Comunale di Crotone, il sindaco Vincenzo Voce e il presidente del Football Club Crotone, Gianni Vrenna, hanno analizzato la situazione finanziaria del club.

Al centro del dialogo la scadenza del 16 giugno, decisiva per l’iscrizione al campionato. Vrenna ha evidenziato difficoltà legate all’accesso al credito e a fattori esterni che stanno incidendo sulla stabilità bancaria e operativa della società.

Voce ha definito la situazione “straordinaria e complessa”, riconoscendo però la solidità gestionale del presidente Vrenna, alla guida del club da oltre trentacinque anni. Secondo il sindaco, la richiesta pubblica di aiuto da parte della società rappresenta un segnale chiaro della gravità del momento e della necessità di un intervento condiviso.

Crotone, nodo iscrizione: appello alle Istituzioni e alle imprese

Il sindaco ha ricordato il valore del Crotone Calcio per la città, non solo come realtà sportiva ma anche come simbolo identitario e sociale.

Le stagioni in Serie A e i risultati storici rappresentano un patrimonio collettivo che ha dato visibilità nazionale al territorio. Per questo Voce ha lanciato un appello a imprenditori, istituzioni e cittadini per sostenere concretamente il club.

Nel frattempo, il primo cittadino ha avviato interlocuzioni con mondo economico e istituzioni per individuare soluzioni rapide. L’obiettivo è garantire le condizioni necessarie per rispettare le scadenze federali ed evitare il rischio di perdita del calcio professionistico a Crotone.

Serve una risposta collettiva

Per il sindaco Voce, la vicenda del Football Club Crotone non riguarda solo la società, ma l’intera comunità cittadina. La sopravvivenza del club è legata alla capacità del territorio di reagire in modo unitario.

L’appello è chiaro: serve uno sforzo comune per difendere una realtà che rappresenta storia, identità e immagine della città.

Il tempo, però, è limitato. La scadenza del 16 giugno impone decisioni rapide e interventi concreti per evitare conseguenze irreversibili per il calcio professionistico a Crotone.