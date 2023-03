L'Inter vuole riprendere il cammino dopo il pesante ko contro il Bologna. Domenica 5 marzo alle ore 18:00, allo Stadio San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano il Lecce di Baroni che nonostante l'ultima sconfitta contro il Sassuolo sono tra le rivelazioni di questo campionato ed hanno già battuto alcune big del campionato come Lazio ed Atalanta. Una sfida per l'Inter fondamentale per blindare il secondo posto che vale un posto in Champions League.

Inter: conferma per Lautaro, torna Barella

Per quanto concerne la possibile formazione, Simone Inzaghi è pronto a confermare il suo ormai classico 3-5-2.

Il tecnico nerazzurro spera di poter utilizzare dal primo minuto due pedine fondamentali come Milan Skriniar e Federico Dimarco, assenti nel match contro la formazione di Thiago Motta. I due potrebbero ritornare tra i convocati e partire dalla panchina con Darmian e Gosens confermati dall'inizio.

A centrocampo, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Nicolò Barella. L'ex Cagliari dovrebbe comporre la mediana assieme a Brozovic e Calhanoglu, mentre sulla corsia destra dovrebbe esser confermato Dumfries. In attacco, la certezza è Lautaro Martinez. Il Toro è certo di partire dall'inizio mentre solito ballottaggio tra Lukaku e Dzeko per affiancare l'attaccante argentino, con il Big Rom favorito.

Infine, in difesa confermati Bastoni e Acerbi mentre in porta spazio ancora ad Onana. Ancora out Correa che dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro lo Spezia.

Lecce, Baroni punta su Ceesay e Strefezza

Nonostante il ko interno contro il Sassuolo, il Lecce di Baroni sta offrendo grandi prestazioni soprattutto in trasferta come sottolinea la grande vittoria contro l'Atalanta.

Per quanto riguarda il possibile undici titolare, Baroni è pronto a confermare il suo 4-3-3. Il tridente offensivo dovrebbe esser composto da Di Francesco in netto vantaggio su Banda, Strefezza e Ceesay che nelle ultime settimane ha scalzato Colombo come numero nove e fare dell'attacco.

A centrocampo, confermatissimo Hjulmand obiettivo di mercato di diverse squadre italiane.

Il centrocampista danese dovrebbe esser coadiuvato da Maleh e Gonzalez, mentre in difesa peserà l'assenza di Baschirotto. La retroguardia dovrebbe così esser composta da Gendrey, Umtiti che torna dopo l'infortunio, Tuia e Gallo in ballottaggio con Pezzella per il ruolo di terzino sinistro. In porta, confermatissimo Falcone.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Darmian; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Lecce: Falcone; Gendrey, Tuia, Umititi, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.