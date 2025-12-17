Mattia Perin resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. Dopo un'estate ricca di richieste tra Parma, Roma e Bologna, l'estremo difensore italiano è rimasto in bianconero, ma a gennaio la situazione potrebbe cambiare. Il Genoa è in forte pressing e sarebbe pronta a inserire il cartellino di Leali per convincere la Vecchia Signora.

Il Genoa non molla Perin, proposto Leali come contropartita

L'estremo difensore classe '92 ha già vestito la maglia del Grifone e la sua voglia di ritornare protagonista potrebbe risultare fondamentale per aprire una vera e propria trattativa tra i due club.

Il Genoa e soprattutto il tecnico Daniele De Rossi avrebbe opzionato Perin come elemento fondamentale sia dentro il campo che all'interno dello spogliatoio come figura carismatica e di grande leadership. Stando alle ultime notizie, il club rossoblù sarebbe pronto a un'offerta per gennaio inserendo il cartellino di Nicola Leali come parziale contropartita. Inoltre formalizzata una proposta di ingaggio per tre anni nei confronti di Perin.

Al momento non c'è una vera trattativa tra Juventus e Genoa, ma la Vecchia Signora potrebbe prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno, ma soprattutto dalla volontà del 33enne di latina di lasciare Torino per rimettersi in gioco.

Pressing per Frattesi, anche Napoli, Roma e Newcastle sul centrocampista

La Juventus vuole rinforzare l'organico già nella finestra di gennaio, così da ritornare competitiva in Italia e continuare il cammino in Champions League. Il reparto che potrebbe subire modifiche importanti è il centrocampo. Spalletti vorrebbe un giocatore dalla propensione offensiva e capace di essere un realizzatore. Si legge in quest'ottica, il forte interesse nei confronti di Davide Frattesi che dovrebbe lasciare l'Inter a gennaio.

Il classe '99 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Chivu e per non perdere la Nazionale potrebbe decidere di lasciare Milano per ritornare ai livelli espressi con la maglia del Sassuolo.

La Juventus è una delle società maggiormente interessate, ma la trattativa appare in salita per diverse motivazioni. La prima di natura economica vista la richiesta di 30 milioni da parte dell'Inter, cifra che i bianconeri potrebbero ricavare solo attraverso qualche cessione importante. La seconda legata alla concorrenza di Roma, Napoli e Newcastle. In particolare partenopei e Magpies non avrebbero difficoltà ad accontentare il club nerazzurro dal punto di vista economico.