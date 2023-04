Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo TV della Juventus e di Massimiliano Allegri, lanciando una critica nei confronti del tecnico bianconero.

Del tecnico bianconero hanno parlato anche Massimo Pavan su Tuttojuve.com e Giovanni Guardalà su Sky Sport.

Adani punge Allegri: "Se ha obiettivi non auguri ai tuoi avversari di arrivare sesti in classifica"

Nelle scorse ore Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus e della partita persa dai bianconeri contro l'Inter per 1-0 che ha regalato alla formazione milanese la qualificazione alla finale di Coppa Italia [VIDEO]

L'ex calciatore nerazzurro, intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri BoboTV, ha ironizzato sulle scelte tattiche del tecnico della Juve Massimiliano Allegri, asserendo: "Allegri?

Simone Inzaghi in confronto è Johan Cruijff! Non dici “li facciamo arrivare sesti”, se non hai obiettivi diventa non far vincere gli altri. L’avvocato Gianni Agnelli si rivolta nella tomba! La partita sapete perché è finita 1-0? Perché nel secondo tempo l’Inter non ha quasi più giocato".

Adani è poi entrato nel dettaglio tecnico della partita di coppa tra Juventus e Inter, affermando come la compagine nerazzurra abbia sostanzialmente chiuso la gara segnando il primo e mettendosi poi bassa in attesa degli attacchi avversari che poi non sono arrivati.

Adani ha concluso il suo intervento, definendo il secondo tempo tra le due squadre "indecente", in quanto non si è vista una trama di gioco e ha criticato l'Inter per non aver messo in sicurezza il risultato contro una squadra in chiara difficoltà come la Juventus.

Pavan: "Allegri non fa giocare bene la squadra ma sto con lui rispetto agli attacchi che sta subendo da alcuni media"

Intanto anche Massimo Pavan nelle scorse ore si è espresso sulla Juventus e su Massimiliano Allegri. Il giornalista, in un articolo su Tuttojuve.com, ha difeso il tecnico bianconero dagli attacchi mediatici che sta subendo nelle ultime settimane: "Non bene il gioco di Allegri, lo sappiamo tutti che la squadra gioca male e non ti diverti a vederla soprattutto di recente perché perdi, ma sto con Allegri contro certi media.

Del resto quando vedi certe cose sulla Uefa e leggi sentenze già scritte e poi vedi come pompano certe squadre, capisci tutto, fortunatamente i tifosi della Juventus hanno capito quali sono i media da evitare e non li seguono più".

Guardalà su Allegri: "Quanto è successo a San Siro ha reso il tecnico dei bianconeri nervoso"

Anche il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ha parlato di Massimiliano Allegri affermando: "Quanto successo contro l'Inter a San Siro e in generale gli ultimi risultati hanno reso Allegri particolarmente nervoso: ha ripetuto che gli obiettivi sono arrivare al secondo posto in classifica e in fondo all'Europa League, però dalla Juventus non ci si aspetta di migliorare la posizione dell’anno scorso, ma che vinca qualcosa. In questo Allegri ha un nervo scoperto, ecco perché risponde in un determinato modo".