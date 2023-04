La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Strategie che passano anche dalle vicende giudiziarie e da quello che sarà l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni del 19 aprile. Intanto però arrivano gradimenti da parte di società europee nei confronti di alcuni giocatori bianconeri, si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic, alla ricerca di una punta dopo la partenza di Robert Lewandowski. Un altro giocatore della Juventus sarebbe seguito dalla società tedesca, ci riferiamo a Federico Chiesa, che dopo un inizio di stagione difficile condizionato dall'infortunio al ginocchio risalente a gennaio 2022 sta gradualmente ritrovando la forma ideale.

Lo ha dimostrato anche in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Secondo le ultime notizie di mercato il Bayern Monaco potrebbe offrire il cartellino di Ryan Gravenberch per l'acquisto di Federico Chiesa. In tal caso i tedeschi dovrebbero aggiungere anche una somma in soldi considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Il giocatore Chiesa piacerebbe al Bayern Monaco: possibile contropartita tecnica Gravenberch

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco potrebbe offrire il cartellino di Ryan Gravenberch per l'acquisto di Federico Chiesa. Il centrocampista olandese ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, costerebbe più o meno 70 milioni di euro il nazionale italiano, una valutazione di mercato diminuita a seguito dell'infortunio al ginocchio e al lento recupero.

In tal caso quindi il Bayern Monaco dovrebbe aggiungere almeno 40 milioni di euro in soldi. A proposito dell'olandese attualmente è una riserva nella squadra tedesca avendo disputato 17 match nel campionato tedesco, gran parte delle quali entrando nel secondo tempo. A questi bisogna aggiungere 1 match di Supercoppa tedesca, 2 match con 1 gol e 1 assist fornito ad un suo compagno nella Coppa di Germania e 6 match in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente cederà Federico Chiesa a giugno anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Di certo si cercherà di rendere sempre più italiana la rosa bianconera, non è un caso che si parli del ritorno e dell'inserimento in prima squadra di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e che potrebbe sostituire Leandro Paredes.

L'argentino difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera nel calciomercato estivo. Potrebbe far parte della rosa della Juve anche Koni De Winter, che sta giocando titolare in questa stagione nell'Empoli e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il settore difensivo.