La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro l'Inter. La squadra bianconera è in ritiro da ieri sera 3 aprile per arrivare al meglio alla semifinale di Coppa Italia. Per questa partita Massimiliano Allegri avrà quasi tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Leonardo Bonucci e Paul Pogba che però torneranno a breve. Il tecnico livornese, per la partita contro l'Inter, si affiderà ai titolarissimi e a centrocampo ritroverà Adrien Rabiot che era squalificato contro il Verona. In attacco, la Juventus punterà su Dusan Vlahovic che sarà assistito da Angel Di Maria.

Per El Fideo sarà la prima gara da titolare contro l'Inter. Infatti, nelle due precedenti sfide stagionali contro i nerazzurri Di Maria era sempre partito dalla panchina.

La Juventus ritrova i titolarissimi

La Juventus, nella gara contro il Verona, ha fatto un po' di turnover per arrivare al meglio alla partita contro l'Inter. I bianconeri hanno fatto riposare gran parte dei titolari. Infatti, Massimiliano Allegri aveva preservato i vari Filip Kostic, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Mentre Adrien Rabiot era stato costretto ad un riposo forzato poiché squalificato. Nel match contro l'Inter, la Juventus ripartirà dal 3-5-1-1 e in porta ci sarà una novità. Infatti, in Coppa Italia il portiere titolare è Mattia Perin.

In difesa, invece, non ci saranno cambi e i bianconeri confermeranno il terzetto formato da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Mentre in panchina ci sarà Alex Sandro che recuperato dopo il problema muscolare accusato nel match di andata di Europa League contro il Friburgo. Il numero 12 bianconero, però, non ha ancora il minutaggio sufficiente per giocare dal primo minuto.

A centrocampo, invece, la Juventus si affiderà a tutti i suoi titolarissimi a cominciare dalla corsia di destra dove agirà Juan Cuadrado. In mezzo toccherà a Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre a sinistra ci sarà il ritorno di Filip Kostic. In attacco ci sarà il rientro dal primo minuto di Dusan Vlahovic.

DV9 avrà il supporto di Angel Di Maria.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Chiesa in panchina

Per la gara contro l'Inter, la Juventus ritroverà Federico Chiesa. Il numero 7 juventino sarà a disposizione dopo aver dato forfait contro il Verona a causa di un fastidio al ginocchio. Dopodiché spetterà a Massimiliano Allegri decidere se far entrare a gara in corso Federico Chiesa. Inoltre, in panchina ci saranno Arek Milik e Moise Kean e anche loro potrebbero rappresentare delle soluzioni da attuare a partita in corso.