L'Inter pensa già al prossimo Calciomercato estivo. Molto dipenderà anche dal futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico sarebbe da tempo sotto osservazione, ma potrebbe essere confermato alla Pinetina se dovesse centrare l'obiettivo quarto posto, anche perché ha un contratto fino al 2024 che gli dovrebbe essere corrisposto in ogni caso.

Intanto il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda le corsie esterne viene accostato ai nerazzurri il nome di Manuel Lazzari, in particolare in caso di cessione per Dumfries e di mancato riscatto per Bellanova.

Riguardo alla porta intanto Andrè Onana avrebbe richieste in Premier League, il suo erede potrebbe essere l'attuale portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario.

Brozovic potrebbe trasferirsi nel Real Madrid a giugno

Il Real Madrid farebbe sul serio per Marcelo Brozovic, in particolare in caso di addio del connazionale croato Luka Modric. La valutazione del cartellino del nerazzurro sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma i Blancos potrebbero mettere sul piatto una cifra cash da circa 25 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Odriozola. L'ex Fiorentina sarebbe un profilo stimato dall'Inter e potrebbe essere utile soprattutto se dovesse partire Denzel Dumfries, che interesserebbe a Chelsea e Manchester United.

A proposito, in caso di cessione di Dumfries e di mancato riscatto di Raoul Bellanova - in particolare se dovesse restare Simone Inzaghi in panchina - un nuovo innesto per i nerazzurri potrebbe essere Manuel Lazzari. Il giocatore della Lazio - già conosciuto e apprezzato dall'allenatore piacentino - ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe liberarsi questa estate per circa 15 milioni di euro.

Onana potrebbe essere ceduto: contatti per Vicario

In Premier League potrebbe essere anche il futuro di Andrè Onana. Il portiere avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e, nonostante sia centrale per il progetto dell'Inter, potrebbe partire anche perché garantirebbe una netta plusvalenza alla società, essendo stato infatti ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ajax.

Il suo erede in nerazzurro potrebbe essere Guglielmo Vicario dell'Empoli. In tal senso proprio in queste ore giunge notizia che Dario Baccin, vice direttore sportivo dei meneghini, poco prima della gara di questo 23 aprile fra Empoli e Inter, ha avuto un colloquio con l'estremo difensore dei toscani, che non ha giocato per infortunio.