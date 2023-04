Nonostante sia sfumato l'obiettivo Coppa Italia, la Juventus ha ancora davanti a se due importanti traguardi. Da una parte la possibilità di chiudere il torneo di Serie A tra le prime 4, dall'altra la possibile conquista dell'Europa League con il prossimo scontro che vedrà il club impegnato in semifinale contro il Siviglia.

Il tutto potrebbe però non bastare in previsione della qualificazione dalle competizioni europee dato che il club è ancora in ballo con le vicende giudiziarie che lo riguardano da ormai un anno. Di recente ne ha parlato tramite un post sui social Marcello Chirico, che ha parlato di un possibile patteggiamento unico utile a chiudere il tutto entro l'annata in corso.

Marcello Chirico ha parlato di possibile patteggiamento fra la Figc e la Juventus

'La Juventus starebbe valutando il patteggiamento con Figc per chiudere in questa stagione la questione giudiziaria, concordando 6/9 punti di penalizzazione e maxi multa per filone stipendi/partnership'. Questo il post pubblicato da Marcello Chirico su Twitter. Il giornalista sportivo ha parlato dunque di un possibile patteggiamento fra la Juventus e la Procura Figc per entrambe le vicende giudiziarie che porterebbe ad una penalizzazione fino ad un massimo di 9 punti per il caso plusvalenze e a una sanzione pecuniaria per la manovra stipendi. Tanti i commenti al post di Marcello Chirico, alcuni a supporto del patteggiamento altri invece a sfavore.

I commenti degli utenti al post di Marcello Chirico

Un utente ha commentato il post di Marcello Chirico scrivendo: 'Indiscrezione che gira da tempo e sempre più credibile. Fuori dalla Champions di conseguenza. Il nervosismo di Allegri e la squadra molle sono la risposta a questo scenario? Probabile'. Un altro follower di Chirico ha scritto: 'Se, e dico se, finisce tutto così, bisogna accettare'.

Un altro utente ha aggiunto: 'Se così fosse meglio che Elkann venda, dopo il 2006 e il 2023 patteggiare con quella gente è peggio di qualsiasi cosa, sono zimbelli in mano di Ceferin e Gravina'.

Sullo sfondo rimane sempre l'indagine dell'Uefa che se stabilirà una grave violazione del Fair Play Finanziario potrebbe anche decidere di escludere in autonomia il club dalle coppe europee per la prossima stagione.