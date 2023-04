Non mancano le indiscrezioni sul futuro della Juventus, in particolare sul possibile dopo-Allegri in panchina. Uno dei nomi accostati ai bianconeri di recente è quello di Igor Tudor, attualmente tecnico dell'Olympique Marsiglia, che sta disputando una stagione importante nel campionato francese, dove attualmente si trova al secondo posto in classifica, dietro al Psg.

Secondo la stampa transalpina ci sarebbe inoltre la possibilità di un arrivo in bianconero anche di due figure dirigenziali attualmente al club marsigliese: Pablo Longoria e Javier Ribalta.

Possibile l'ingaggio di Tudor da parte della Juve in caso di esonero di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi la Juventus potrebbe puntare per la guida tecnica del futuro su Igor Tudor, nel caso in cui la squadra di Allegri dovesse deludere in questo finale di stagione, ad esempio non centrando nessuno degli obiettivi. Il tecnico croato, ex vice di Pirlo alla Juve nella stagione 2020-2021, potrebbe essere seguito a Torino anche da due dirigenti del Marsiglia. Si tratterebbe di Javier Ribalta e Pablo Longoria.

Dopo un'esperienza professionale al Parma, dall'estate 2022 lo spagnolo Javier Ribalta è diventato il nuovo direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, quindi è il responsabile del mercato della società francese.

Pablo Longoria è invece dal febbraio 2021 il presidente del club francese, dopo che in passato, dal 2015 al 2018, è stato il responsabile scouting proprio della Juventus.

Ritornando a Massimiliano Allegri, per il momento il lavoro del tecnico sta soddisfacendo la società bianconera, ma molto dipenderà dai risultati concreti che verranno raggiunti in Coppa Italia ed Europa League.

Se poi la Juve dovesse qualificarsi alla Champions League direttamente grazie al posizionamento nella classifica di campionato, allora la conferma di Allegri diventerebbe scontata, anche in considerazione del fatto che il tecnico ha un contratto con la società bianconera fino a fine giugno 2025.

La Juventus cercherebbe anche un direttore sportivo

La Juventus potrebbe ingaggiare anche un nuovo direttore sportivo. Si valutano diversi nomi, se dovesse rimanere Allegri potrebbe arrivare Ricky Massara, attuale dirigente del Milan. Circolano in alternativa anche i nomi di Andrea Berta dell'Atletico Madrid e di Luis Campos del Paris Saint Germain.