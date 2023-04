La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte dei rinforzi dovrebbero riguardare la difesa, con il possibile arrivo di almeno due terzini e di un centrale difensivo, anche se non è da scartare la possibilità di una promozione in prima squadra di Koni De Winter (ora in prestito all'Empoli) e di Dean Hujsen, titolare in questa nella Next Gen.

Leandro Paredes difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain e il suo sostituto potrebbe essere Nicolò Rovella, attualmente protagonista di una stagione importante in prestito al Monza.

L'ex Genoa dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera per la stagione 2023-2024. A centrocampo però potrebbe aggiungersi un altro acquisto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando come rinforzo Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che in questa stagione fino ad adesso ha segnato sei gol. Si tratta di un giocatore che garantisce inserimenti offensivi e fa parte da circa un anno della nazionale italiana.

Possibile rinforzo per il centrocampo Davide Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo non solo con Nicolò Rovella, di ritorno dal prestito dal Monza, ma anche con Davide Frattesi.

Il giocatore del Sassuolo sarebbe un investimento importante anche dal punto di vista economico, considerando che la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

L'eventuale arrivo di Frattesi potrebbe escludere quello di Sergej Milinkovic-Savic, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un interesse della società bianconera per il centrocampista della Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2024.

Da valutare è anche il futuro professionale di Adrien Rabiot, che potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno. Molto dipenderà evidentemente dalla qualificazione alla Champions League della società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale dei giocatori attualmente in prestito in altre società, come Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Il brasiliano e lo svizzero dovrebbero far ritorno a Torino temporaneamente per essere poi girati ad altri club. Per quanto riguarda invece l'americano e lo svedese dovrebbero essere riscattati a giugno rispettivamente dal Leeds e del Tottenham. Dalle loro cessioni a titolo definitivo la società bianconera potrebbe incassare in tutto circa 65 milioni di euro.