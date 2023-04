La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dal possibile nuovo arrivo di un direttore sportivo, si parla di Cristiano Giuntoli del Napoli, di Ricky Massara del Milan o eventualmente di Andrea Berta dell'Atletico Madrid. Le recenti prestazioni della Juventus hanno alimentato anche indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri a giugno. Un nome avvicinato alla società bianconera è quello di Luis Enrique, ne ha parlato Walter Sabatini, il direttore sportivo lo portò alla Roma nella stagione 2011-2012.

Un'esperienza professionale durata appena un'annata calcistica, con lo spagnolo che decise di lasciare la Roma rimanendo una stagione fermo e accettando successivamente l'offerta del Celta Vigo nella stagione 2013-2014.

Il direttore sportivo Sabatini ha parlato del possibile arrivo di Luis Enrique alla Juventus

''È stato talmente stressante per Luis Enrique l'esperienza professionale alla Roma che a fine stagione ci chiese di andarsene: fare calcio nella società romana è difficile per chiunque, ma per gli allenatori diventa una sorta di strazio''. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini su Luis Enrique. Il direttore sportivo ha aggiunto: ''Non ha accettato di rimanere per grande dispiacere della dirigenza della Roma''.

Ha poi dichiarato: ''Vederlo alla Juventus sarebbe meraviglioso e penso che questa Juve di pazienza è abituata ad averne''. Sabatini ha spiegato che ci sono voluti pochi mesi a Luis Enrique per costruire un Barcellona vincente, basti pensare alla vittoria della Champions League nella stagione 2014-2015 proprio contro la Juventus in finale.

Il direttore sportivo ha aggiunto che la società bianconera dovrà decidere di mandare via Massimiliano Allegri e questo non è certo che possa accadere.

I possibili nomi per il dopo Massimiliano Allegri

La Juventus potrebbe decidere di sostituire Massimiliano Allegri a giugno. Molto dipenderà da come finirà la stagione e dai risultati della squadra bianconera soprattutto in Europa League.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile interesse per Zinedine Zidane, attualmente senza panchina, ma anche per Antonio Conte. Non sarebbero da scartare profili più giovani, che non vadano ad appesantire il monte ingaggi. A tal riguardo piace Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco di recente. Piacciono anche Roberto De Zerbi del Brighton e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia. Quest'ultimo sarebbe una scelta juventina se consideriamo il suo passato in bianconero da giocatore, ma anche da secondo allenatore quando c'era come tecnico Pirlo.