Nonostante una situazione di classifica ancora molto incerta - il 19 aprile prossimo la Juventus conoscerà infatti l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze - il club bianconero continua a lavorare sottotraccia per cercare di costruire la rosa del futuro.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l'obiettivo numero uno sarebbe sempre Sergej Milinkovic-Savic, il cui acquisto potrebbe essere finanziato dalle cessioni a titolo definitivo di calciatori bianconeri attualmente in prestito con diritto di riscatto come Mckennie.

Come risaputo il giocatore ha un'intesa contrattuale con la Lazio in scadenza a giugno 2024, ecco che la Juventus potrebbe fare un'offerta per il giocatore quest'estate ma solo nel caso in cui dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Possibile rinforzo per il centrocampo Milinkovic-Savic con la qualificazione in Champions League

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio per circa 40 milioni di euro, una somma importante che il club potrà permettersi di spendere soltanto in caso di qualificazione alla Champions League grazie agli emolumenti derivanti dall'ingresso nell'Europa dei grandi.

Non solo l'affare Milinkovic-Savic ma tutto il mercato del club verrà dunque condizionato non soltanto dai risultati conseguiti sul campo (Serie A ed Europa League in primis) ma anche dall'esito della sentenza attesa il 19 aprile prossimo cui si faceva cenno nell'attacco del pezzo.

Il mercato della Juventus

Oltre al mercato in entrata, la Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di altri giocatori della rosa che andranno in scadenza di contratto a giugno.

Fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot: quello più lontano dal rinnovo sembrerebbe al momento il colombiano, per gli altri 3 il club starebbe lavorando sotto traccia ma come più volte evidenziato sia dal direttore tecnico Francesco Calvo che dal dg Maurizio Scanavino molto dipenderà dall'esito delle vicende giudiziarie in corso (oltre al filone plusvalenze il club dovrà presto affrontare quello sulla manovra stipendi) che potrebbero riscrivere la classifica della squadra di Massimiliano Allegri. L'imperativo chiave è entrare in Champions League, cosa che potrebbe essere raggiunta anche attraverso la conquista sul campo dell'Europa League.