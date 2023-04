La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il calciomercato estivo. Le esigenze principali sembrano riguardare la difesa, non solo le fasce difensive ma anche il ruolo di centrale. A tal riguardo Rugani potrebbe lasciare Torino, Bonucci invece potrebbe avere sempre meno minutaggio. Di conseguenza si valuta l'acquisto di un difensore che possa rappresentare il presente e il futuro. Fra i calciatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Antonio Silva, che piace anche al Real Madrid. Il classe 2003 è oramai diventato un riferimento della difesa del Benfica nonostante la giovane età.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 ma con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società portoghese. Può giocare da centrale di destra e di sinistra di una difesa a quattro ma potrebbe adattarsi anche in una tre, come sta giocando la Juventus in questa stagione.

Piacerebbe Antonio Silva come rinforzo giovane per il settore difensivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Antonio Silva. Il portoghese è uno dei giovani più interessanti del calcio portoghese ed è diventato un riferimento della difesa del Benfica. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 24 match nel campionato portoghese segnando 3 gol.

A questi bisogna aggiungere 3 match di Coppa di Portogallo, 1 match di Supercoppa di Portogallo e 9 match con 1 gol in Champions League. La stagione l'aveva iniziata nella squadra B del Benfica giocando 2 match nel campionato di Serie B portoghese. Vanta anche 3 match nella nazionale del Portogallo. Sarebbe un rinforzo importante anche se non mancherebbero altre società interessate.

Fra queste anche il Real Madrid, che sta lavorando come la Juventus al ringiovanimento del settore difensivo. La società bianconera valuta però altri giovani che si stanno mettendo in evidenza in Serie A, uno su tutti Koni De Winter. Il cartellino del belga è della società bianconera ed in questa stagione sta giocando in prestito all'Empoli con prestazioni importanti.

Altro giovane che potrebbe essere inserito in prima squadra è Dean Hujsen, classe 2005 già titolare nella Juventus Next Gen. Sarebbe vicino il prolungamento di contratto del giocatore olandese fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare le fasce difensive. Piacciono Carlos Augusto del Monza e Emil Holm dello Spezia, entrambi valutati dalle rispettive società circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo dovrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024 Nicolò Rovella, che sta giocando al Monza in prestito con prestazioni importanti ed elogi da parte di diversi addetti ai lavori.