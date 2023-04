L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe cambiare considerevolmente la propria rosa, a partire dalla fascia destra, dove Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto per fare cassa. Inevitabilmente si dovrà cercare un sostituto e sono tanti i nomi sondati dalla società nerazzurra in queste settimane. L'ultimo in ordine di tempo è il brasiliano Dodò, attualmente in forza alla Fiorentina, che lo ha acquistato la scorsa estate dallo Shakhtar Donetsk. Dopo un periodo di adattamento ora il laterale sta mostrando le proprie qualità, attirando appunto l'attenzione del club meneghino.

Intanto la Juventus la prossima estate andrà alla ricerca soprattutto di un rinforzo in mezzo al campo, soprattutto se dovesse perdere Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto. I bianconeri cercano un elemento che possa portare gol e assist, e per questo motivo sarebbero pronti a fare un tentativo per Luis Alberto, con la Lazio che questa volta sembra propensa a trattare la sua cessione rispetto a quanto successo negli anni scorsi, quando lo riteneva incedibile a meno di proposte fuori mercato.

Inter su Dodò

L'Inter si sta guardando intorno alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, soprattutto se dovesse partire Denzel Dumfries, anche se un innesto potrebbe essere necessario a prescindere, visto che Matteo Darmian potrebbe essere considerato come braccetto di destra in pianta stabile.

Il nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Dodò. La Fiorentina lo ha preso dallo Shakhtar la scorsa estate per quasi 15 milioni di euro e - dopo un inizio altalenante - ora sta dando continuità alle proprie prestazioni. Sono tre gli assist raccolti in 25 presenze in campionato, ma attualmente ha compiti più difensivi rispetto a quelli che avrebbe a Milano, giocando da quinto di destra.

I viola lo valutano sempre tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma l'Inter vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare. Occhio al nome di Joaquin Correa, valutato 15 milioni, oltre ad un piccolo conguaglio per cercare di arrivare alla fumata bianca. Bisognerà vedere se il club di Commisso accetterà o se chiederà solo cash per il classe 1998.

La possibile offerta della Juventus per Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe essere il grande obiettivo della Juventus [VIDEO]per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. La Lazio adesso avrebbe aperto alla trattativa e valuterebbe il centrocampista spagnolo tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita per abbassare l'esborso economico. Il nome giusto può essere quello di Luca Pellegrini, già in prestito agli ordini di Maurizio Sarri, valutandolo sui 10 milioni di euro.