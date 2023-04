La dirigenza dell'Inter starebbe valutando diversi profili per la prossima stagione e tra i nomi proposti potrebbe esserci quello di Nico Gonzalez, centrocampista del Barcellona, attualmente in prestito al Valencia.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro

La dirigenza nerazzurra dopo la recente sconfitta in casa con la Fiorentina per 0-1 con rete di Bonaventura, starebbe ricercando per la prossima stagione nuovi profili per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi: tra i nomi proposti ci sarebbe quello del centrocampista del Barcellona Nico Gonzalez.

Il giocatore classe 2002 è attualmente in prestito al Valencia ma potrebbe rientrare in terra catalana solo provvisoriamente nella prossima estate per essere definitivamente ceduto o avviare un nuovo prestito con altri club che si mostrassero interessati al cartellino del centrocampista spagnolo.

L'Inter starebbe ragionando su un eventuale investimento sul giocatore, anche se la dirigenza preferirebbe andare su parametri zero di pari livello o con maggiore prospettiva futura.

L'idea di un possibile inserimento di Marcelo Brozovic nella trattativa

Per convincere eventualmente il Barcellona a cedere il centrocampista spagnolo Nico Gonzalez, il club nerazzurro starebbe valutando l'inserimento nella trattativa del cartellino di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro e le sue prestazioni avrebbero già attirato l'interesse del Barcellona; questa mossa potrebbe portare ad uno scambio tra i due club con l'aggiunta di un'eventuale conguaglio economico da parte dei nerazzurri.

Le alternative per il centrocampo nerazzurro

L'Inter starebbe lavorando per rinforzare il centrocampo della prossima stagione con particolare attenzione alle fasce laterali, dove sembrerebbero in partenza i due esterni Denzel Dumfries e Robin Gosens, i cui rendimenti non avrebbero convinto la società nerazzurra e se dovessero arrivare le giuste offerte potrebbero lasciare Milano nella prossima estate.

In entrata si starebbe lavorando soprattutto sul profilo di Wilfried Singo, esterno del Torino, che potrebbe diventare un oggetto conteso nel prossimo mercato estivo anche con la Juventus.

Allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra avrebbe allacciato i contatti con l'entourage di Tajon Buchanan, esterno del Club Bruges, che potrebbe arrivare a Milano nella prossima finestra di mercato estiva per rinforzare il reparto di centrocampo, anche se la richiesta del club belga per ora sembrerebbe essere considerata eccessiva dal club nerazzurro.