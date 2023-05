La Juventus sarebbe vicina a definire l'ingaggio del nuovo direttore sportivo. Parliamo di Cristiano Giuntoli, che dopo otto stagioni potrebbe lasciare la società campana ed iniziare una nuova esperienza professionale. A confermare il possibile arrivo di Giuntoli a Torino è stato Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia. Il giornalista sportivo ha parlato di intesa raggiunta fra le parti a Milano in un incontro fra il direttore sportivo toscano e l'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Scanavino.

Il direttore sportivo Giuntoli potrebbe approdare alla Juventus

'Giuntoli è pronto per la Juve. I tifosi del Napoli non si devono arrabbiare. Parliamo della professione di grandi dirigenti. Andare nella società bianconera non è un tradimento ma Giuntoli, ad un anno dalla scadenza, non può dare nulla di più a questo Napoli'. Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Si è incontrato con Scanavino a Milano e c'è l'intesa fra le parti. Giuntoli deve festeggiare, salutare e ringraziare'. Secondo il giornalista sportivo il direttore sportivo toscano dopo otto anni al Napoli è giusto faccia una nuova esperienza professionale anche perché non può dare di più al Napoli.

Elogi al lavoro del dirigente toscano da parte Michele Criscitiello, che ha sottolineato come Giuntoli sia partito dai campi di periferia e con lavoro e professionalità è diventato uno dei migliori direttori sportivi europei.

Luciano Spalletti potrebbe lasciare il Napoli

Secondo Criscitiello però non solo Giuntoli ma anche Spalletti dovrebbe lasciare la società campana.

Per il giornalista sportivo più di quello che ha fatto a Napoli il tecnico fiorentino non può fare, per questo 'è meglio lasciare quando sei sul trono', ha aggiunto Criscitiello. Nell'eventualità in cui dovesse lasciare Napoli la società campana potrebbe sostituirlo con Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, o eventualmente con Roberto De Zerbi del Brighton.

Ritornando al direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe portarsi due suoi collaboratori. Parliamo di Stefanelli, che dopo aver lavorato con il dirigente toscano è diventato nuovo direttore sportivo del Cesena, e Pompilio, che lavora attualmente al Napoli insieme al direttore sportivo. Da capire il futuro professionale di Federico Cherubini con l'ingaggio di Giuntoli. L'attuale direttore sportivo della società bianconera potrebbe rimanere a Torino in un altro ruolo, magari lavorando maggiormente nella ricerca di giocatori, cosa che faceva già quando c'erano Marotta e Paratici nella società bianconera.