La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in ottica calciomercato. L'infortunio di Dusan Vlahovic potrebbe determinare nuovi scenari. La dirigenza bianconera resta vigile sulla situazione Joshua Zirkzee, che potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio. L'attaccante ex Bologna, però, piace molto anche alla Roma di Gasperini.

Juve-Roma, si monitora Zirkzee per l'attacco

Joshua Zirkzee al Manchester United non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la guida tecnica di Amorim, totalizzando appena otto presenze stagionali.

Visto il poco impiego sul rettangolo verde l'attaccante olandese classe classe 2001, potrebbe lasciare Manchester già a gennaio. Stando agli ultimi rumor di calciomercato, Roma e Juventus avrebbero iniziato a monitorare la situazione.

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e Zirkzee che peraltro conosce bene il calcio italiano, rappresenterebbe il profilo perfetto. Spalletti potrebbe ritagliargli un ruolo da protagonista nel suo tradizionale 4-2-3-1. L'ex centravanti del Bologna piace anche alla Roma, che in questo avvio di stagione sta riscontrando non poche difficoltà nel trovare la via della rete con i propri attaccanti. A gennaio il Manchester United potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per ascoltare eventuali offerte.

Tuttavia i Red Devils difficilmente lasceranno partire il proprio attaccante per una cifra inferiore ai 45 milioni di euro.

Anche l'Atletico Madrid su Ederson dell'Atalanta

Ederson resta nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il mediano brasiliano potrebbe lasciare l'Atalanta già a gennaio visto il contratto in scadenza nel 2027 e la volontà di provare nuove esperienze. I bianconeri sono alla finestra visto l'interesse datato per il centrocampista della Dea ma la concorrenza resta alta. Stando ad alcune notizie, anche l'Atletico Madrid sarebbe molto interessato al classe 99 e potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni per accontentare le richieste del club bergamasco.

Il Cholo avrebbe infatti opzionato Ederson come rinforzo ideale per il centrocampo.

La concorrenza dei Colchoneros potrebbe risultare un ostacolo importante per la Juventus che al momento non potrebbe pareggiare la possibile offerta del club spagnolo, salvo qualche uscita importante come quelle di McKennie e Locatelli.