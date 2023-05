L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno diverse situazioni in sospeso e si sta muovendo già in anticipo per capire come rinforzare il reparto. L'unico sicuro di restare a Milano è Lautaro Martinez, a meno che non arrivino proposte superiori ai 100 milioni di euro, mentre bisognerà valutare le situazioni relative a Romelu Lukaku e Edin Dzeko, con Joaquin Correa che sarà ceduto avendo deluso le aspettative. Il grande nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Sadio Mané, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco ad un solo anno dal suo arrivo in Baviera.

Anche la Lazio potrebbe modificare qualcosa nel proprio reparto avanzato. I biancocelesti cercano una prima punta che possa alternarsi con Ciro Immobile, che quest'anno ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Il club di Claudio Lotito sarebbe pronto a fare un sondaggio per Arkadiusz Milik, che molto probabilmente sarà riscattato dalla Juventus dal Marsiglia, ma la cui permanenza è tutt'altro che certa a Torino.

Inter su Mané

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Sadio Mané in vista della prossima estate. L'attaccante senegalese è stato acquistato dal Bayern Monaco, che lo ha preso dal Liverpool per 32 milioni di euro, ma in Baviera non sembra essersi ambientato e per questo motivo si ipotizza già un addio al termine di quest'annata.

Solo sette le reti messe a segno, con quattro assist, in ventitré partite di campionato, a fronte di tre gol in nove partite di Champions League.

La lite con Sané potrebbe influenzare non poco anche le trattative per una sua eventuale cessione. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, ma l'Inter proverà a prendere il classe 1992 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più bonus.

Bisognerà vedere se il Bayern accetterà di cederlo a titolo temporaneo o se vorrà monetizzare dalla sua partenza. Nell'Inter Mané potrebbe andare a prendere il posto di Joaquin Correa, che sarà ceduto con ogni probabilità in estate.

Lazio su Milik

La Lazio cercherà una prima punta nella prossima sessione estiva di calciomercato.

I biancocelesti, infatti, vorrebbero un'alternativa di livello a Ciro Immobile, che quest'anno è stato spesso ai box per problemi muscolari. Il nome nel mirino sarebbe quello di Arkadiusz Milik, attualmente in forza alla Juventus: i bianconeri paiono intenzionati a riscattare Milik dal Marsiglia per 7 milioni di euro, ma la permanenza è tutt'altro che certa. La Lazio sembrerebbe pronta a mettere sul piatto tra i 12 e i 15 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League.