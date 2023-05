La Juventus è riuscita a vincere un importantissimo match contro l'Atalanta. I bianconeri hanno giocato un'ottima partita e portato a casa un successo molto pesante nella lotta per un posto in Champions League. Un 2-0 rotondo grazie alle reti di Iling Junior e Vlahovic.

Proprio nei minuti finali della partita, però, appena prima che il serbo chiudesse i conti, i tifosi dell'Atalanta hanno intonato dei vergognosi cori razzisti nei suoi confronti. Il giocatore bianconero ha subito chiesto l'intervento dell'arbitro Doveri per fermare le urla, l'ufficiale di gara ha così interrotto per alcuni istanti il match salvo poi farlo riprendere invitando i calciatori a mantenere la calma.

"Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli" ha dichiarato al riguardo a fine gara Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.

Allegri parla dei cori razzisti

"Io credo che bisogna ignorare e quando li fanno chi di dovere prenderà i giusti provvedimenti" ha proseguito il tecnico bianconero che ha poi voluto complimentarsi del comportamento tenuto da Dusan Vlahovic e dai suoi ragazzi dopo aver udito i cori discriminatori: "Mi sono raccomandato di avere un comportamento corretto".

Allegri ha chiesto alla sua squadra di non farsi innervosire da quello che succedeva sugli spalti per evitare sanzioni disciplinari dall'arbitro e condurre in porto l'incontro che li vedeva in vantaggio.

L'analisi della partita

Nel corso dell'intervista rilasciata a Dazn Allegri ha parlato anche dell'importanza della vittoria ottenuta dalla Juventus in quel di Bergamo: "Oggi (7maggio ndr) siamo partiti bene ma per la Champions manca ancora tanto, vincere qui non era semplice".

L'allenatore della Juventus ha poi spiegato com'è nata l'idea di affidarsi dal primo minuto a Samuel Iling-Junior: "Durante la settimana, dopo mercoledì (3 maggio ndr) perchè rispetto a Kostic ha caratteristiche diverse".

Adesso la Juventus dovrà però lasciarsi alle spalle la vittoria ottenuta contro l'Atalanta per pensare alla partita contro il Siviglia. Per il match di Europa League, i bianconeri avranno tutti a disposizione (tranne De Sciglio, per lui legamenti rotti e stagione finita) e questo è sicuramente un vantaggio per Massimiliano Allegri che ha tenuto a precisare l'importanza del ruolo di Vlahovic in squadra: "Per lui ha un peso importante questo gol, è arrivato alla Juventus con una carica di responsabilità troppo alta e quando parte dalla panchina si deresponsabilizza diventando più leggero e decisivo".

Difficile ad ogni modo pensare che il serba non parta titolare giovedì contro il Siviglia: in palio la finalissima di un trofeo che la Juventus non ha mai conquistato avendo vinto la Coppa Uefa tre volte ma prima appunto che cambiassero denominazione e formula del torneo.