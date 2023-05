La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Potrebbe arrivare il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli che sembra essere il preferito. Da valutare il futuro professionale di Massimiliano Allegri, che in questa stagione davvero difficile per la Juventus per le vicende giudiziarie, sta ricevendo anche tante critiche dai tifosi bianconeri per il gioco della Juventus. Per questo non è da scartare la possibilità di un esonero a fine stagione nonostante un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025.

Fra i nomi che piacciono alla Juventus come sostituto di Allegri ci sarebbe Igor Tudor, protagonista di una stagione importante con l'Olympique Marsiglia.

La Juventus potrebbe affidare la panchina a Tudor

La Juventus potrebbe decidere di affidare la panchina a Igor Tudor in estate. Le probabilità di una conferma d Massimiliano Allegri stanno sempre più diminuendo, nonostante il tecnico abbia dovuto sostenere vicende extra campo che hanno condizionato la stagione bianconera. Il tecnico dell'Olympique Marsiglia si sta confermando anche in questa stagione dopo le esperienze professionali all'Udinese e al Verona. È già stato alla Juventus nella stagione 2020-2021 come vice di Pirlo, contribuendo alla vittoria di Supercoppa italiana e Coppa Italia per la squadra bianconera.

Inoltre ha giocato nella Juventus nei primi anni 2000 e conosce bene l'ambiente e la mentalità Juventus. Non è l'unico allenatore valutato per il dopo Massimiliano Allegri. Si è parlato anche di un possibile ingaggio di Luciano Spalletti, che difficilmente sarà confermato al Napoli, soprattutto se dovesse arrivare come direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Fra i nomi valutati dalla Juventus ci sarebbero anche quelli di Zinedine Zidane, da tempo senza panchina e pronto a ripartire con un nuovo progetto sportivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti durante il calciomercato estivo. Gran parte delle trattative di mercato riguarderanno il nuovo direttore sportivo, che dovrà valutare il futuro professionale dei giocatori che rientreranno dal prestito in altre società.

È il caso di Arthur Melo e Denis Zakaria, il primo ritornerà dal prestito al Liverpool, il secondo da quello al Chelsea. La società bianconera spera ancora nei riscatti dei cartellini di Dejan Kulusevski da parte del Tottenham e del Leeds da parte di Weston McKennie. Su quest'ultimo però con la probabile retrocessione del Leeds dovrebbe far ritorno a Torino, anche se non mancherebbero società pronte ad investire sul suo cartellino.