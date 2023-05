La dirigenza dell'Inter starebbe monitorando un nuovo profilo per un possibile colpo per l'attacco del futuro: il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Stephan El Shaarawy, centravanti esterno della Roma, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno e potrebbe arrivare a parametro zero a Milano in estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Stephan El Shaarawy

L'esterno offensivo italiano classe 1992 in questa stagione con la maglia della Roma ha disputato 27 partite in Serie A segnando 6 reti e fornendo un assist ai propri compagni ed è stato fondamentale con le sue due reti in Europa League per trascinare la squadra alla prossima finale di Budapest del 31 maggio contro il Siviglia.

L'attaccante italiano ha un contratto con la Roma valido fino al giugno di quest'anno e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato non sembrerebbe essere nell'aria un rinnovo del giocatore: la dirigenza giallorossa avrebbe riflettuto sulla possibilità di mantenere El Shaarawy tra le proprie fila, ma sarebbe intenzionata a lasciar partire il giocatore a parametro zero in estate.

Su El Shaarawy ci sarebbe il forte interesse dell'Inter, che starebbe monitorando la situazione contrattuale per poter provare ad affondare con un'offerta allo staff del giocatore per ingaggiarlo per le prossime stagioni.

Giuseppe Marotta non sarebbe nuovo ad un importante colpo a parametro zero, soprattutto dalla Roma, dove nelle scorse stagioni ha già prelevato a zero Henrikh Mkhitaryan, giocatore rivelatosi fondamentale in questa stagione per il raggiungimento della finale di Champions League con le sue ottime prestazioni.

Anche il Milan starebbe monitorando il giocatore per un possibile ritorno in rossonero nella prossima estate.

La situazione dell'attacco dell'Inter del futuro

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Edin Dzeko, anche se il 'Cigno di Sarajevo' sembrerebbe essere vicino ad un rinnovo per almeno altre due stagioni in nerazzurro.

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà rientro a Londra, sponda Chelsea, per la scadenza del prestito secco con i 'Blues'. I nerazzurri vorrebbero provare a riformulare un nuovo prestito dell'attaccante belga per riportarlo nuovamente a Milano nella prossima stagione, ma il tutto sarebbe nelle mani della dirigenza inglese che probabilmente valuterà la situazione solamente in estate.

Sembrerebbe più sicura la permanenza a Milano di Lautaro Martinez, mentre Joaquin Correa potrebbe andare al Siviglia in estate con una formula di prestito con diritto di riscatto.