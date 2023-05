Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze confermano l'impianto accusatorio portato avanti prima della Procura Figc e poi della Corte Federale d'Appello nei confronti della Juventus. La società bianconera è al lavoro per le memorie difensive. Lo ha confermato anche uno dei difensori della Juventus, Maurizio Bellacosa. Sull’argomento ha parlato anche Marcello Chirico. Il giornalista sportivo ha parlato di una possibile sentenza da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio per entrambe le vicende giudiziarie da -9/10 punti in classifica in aggiunta ad una sanzione pecuniaria pesante.

Il giornalista Chirico ha parlato di una possibile penalizzazione di -10 punti e di una sanzione pecuniaria

'La Figc sarebbe disponibile a chiudere caso Prisma in questa stagione con - 9/10 punti in classifica più una forte sanzione (40/50 milioni di euro), ma non vuole che la Juventus faccia ricorso sulle prossime sentenze della Corte Federale d'Appello, men che meno che vada al TAR'. Queste le dichiarazioni di Marcello Chirico sul suo profilo di Twitter. Il giornalista sportivo parla quindi di una possibile penalizzazione sulla falsa riga di quella era stata inizialmente la decisione del Procuratore Figc Chiné, ovvero -9 punti in classifica, diventati -15 con dopo il grado di giudizio della Corte Federale d'Appello.

A questi bisogna aggiungere una sanzione pecuniaria riguardante la manovra stipendi per circa 50 milioni di euro. Ci sarebbero però due condizioni: che non ci siano altri ricorsi dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello prevista il 22 maggio e che gli avvocati della Juventus non si appellino al Tar del Lazio. Si tratterebbe quindi, secondo Chirico, di un vero e proprio patteggiamento.

Da capire se la Juventus lo accetterà, è evidente come la società bianconera debba anche programmare la stagione 2023-2024 e serve capire se la squadra giocherà le competizioni europee.

I commenti degli utenti al post di Marcello Chirico

Tanti utenti hanno commentato il post di Marcello Chirico. Uno ha scritto: 'È logico che la Federazione Italiana Giuoco Calcio non voglia il Tar, perderebbe al 1000% Marcello'.

Un altro utente ha scritto: 'Se la juve si difendesse veramente e soprattutto difendesse noi tifosi, accetterremmo anche la serie C'. Da quello che si legge sui social, gran parte dei sostenitori bianconeri vorrebbero che la Juve si affidi al Tar per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando con la Giustizia Sportiva italiana. Per capire l’evoluzione della difesa bianconera bisognerà aspettare probabilmente dopo il 22 maggio, data del processo alla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze.