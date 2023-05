Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto su Twitter della sconfitta della Juventus contro l'Empoli e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Dello stesso argomento hanno espresso la propria opinione Giovanni Guardalà su Sky Sport e Carlo Nesti su Facebook.

Juventus, Ravezzani: "Allegri è un allenatore ad alto rischio permanenza anche per il conflitto con l'ambiente"

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della Juventus e della sconfitta incassata dalla formazione bianconera contro l'Empoli per 4-1. Il giornalista, in un Tweet pubblicato sulla propria pagina, ha scritto: "La Juve di Allegri sarebbe seconda ed è stata semifinalista di EL.

Ma le ultime sconfitte e la totale mancanza della prima qualità che garantiva (mentalità vincente) ne fanno un allenatore ad alto rischio di permanenza anche per il conflitto insanabile con quasi tutto l’Ambiente".

Juve, Guardalà: "Allegri ha le sue colpe ma i giocatori avrebbero dovuto dimostrare di valere i soldi che guadagnano"

Anche il giornalista Giovanni Guardalà ha commentato la sconfitta in campionato incassata dalla Juventus nella trasferta di Empoli.

L'inviato di Sky, ha tirato in ballo anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sottolineandone le responsabilità: "Se nonostante il -10 puoi ancora qualificarti in Champions, non puoi giocare in questo modo. È una squadra che non ha anima, Allegri ha le sue colpe ma poi i giocatori vanno in campo e devono dimostrare di essere da 7, 8 e 10 milioni di ingaggio.

Queste situazioni devono portare la Juventus a fare delle valutazioni e pensare ad una rivoluzione anche per quanto riguarda i giocatori".

Guardalà ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri a rischio esonero, sottolineando come John Elkann abbia dato la piena fiducia al manager toscano, il quale di conseguenza non lascerà la società piemontese.

Nesti sulla Juventus: "È sconcertante l'atteggiamento avuto dalla squadra di Allegri contro l'Empoli"

Infine, della sconfitta della Juventus con l'Empoli ha parlato anche il giornalista Carlo Nesti, affermando sul proprio profilo Facebook: "È sconcertante l'atteggiamento con il quale la squadra di Allegri ha affrontato il match, che poteva, comunque, tenerla in corsa per la zona Champions League. L'indolenza, la superficialità e l'approssimazione, che si sono viste in campo, da parte di giocatori come Alex Sandro, Di Maria e Vlahovic, tanto per non fare nomi, non ha alcuna giustificazione".