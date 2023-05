Sabato 20 maggio, prima della sentenza e della partita contro l'Empoli, Daniele Adani ha affrontato a 360 gradi il tema Juventus, offrendo, nel corso del proprio intervento alla Bobo Tv, una serie di analisi sia sulla squadra che sulla società in un momento storico per il club molto delicato.

"Ai tifosi juventini perbene, che sono la maggioranza, dico che li ringrazio per l’ospitalità che ho ricevuto allo Stadium. Sono stati carini come la gente che lavora nella Juve. Tutto questo mi ha consentito di non dare peso a chi la pensa diversamente in modo non carino.

Ringrazio i tifosi della Juve che sanno quanta stima ho per la Juve. Non trovo un giocatore della Juve che non stimo. Tanti tifosi si sono scusati e discostati da chi non si è comportato in modo civile 8 giorni fa. La Juve però sta fallendo in ogni aspetto". Ha detto Adani.

Daniele Adani ha parlato del club Juventus

Daniele Adani, ex giocatore tra le altre di Fiorentina e Inter e oggi commentatore tv, Il 20 maggio ha parlato dunque della situazione attuale della Juventus lasciandosi andare a delle parole 'dolci' nei confronti dei tifosi juventini perbene, che rappresentano la maggioranza, ringraziandoli per l'ospitalità ricevuta in una delle ultime apparizioni allo Stadium (Juventus vs Siviglia, andata di Europa League terminata 1-1).

Adani ha poi elogiato la gentilezza sia dei tifosi che del personale che lavora nella Juve, cosa che gli ha permesso di non dare peso a coloro che sempre allo stadio lo hanno accolto con cori poco carini.

Secondo Adani la Juventus sta fallendo in ogni aspetto

Adani ha poi affermato che la Juventus, sul campo, secondo il suo punto di vista sta fallendo in ogni aspetto: 'C’è tanto amore, ma tanta confusione.

Agli juventini che capiscono e riflettono dico: la virtù del popolo sano è ribellarsi alle ingiustizie e alle bugie. Io dico di ribellarsi. Non mi interessa aver ragione. Mi interessa quello che fate. Gli juventini perbene che hanno visto la squadra non possono accettare caos e prese in giro. O vi ribellate in maniera sana e non permettete a nessuno di oscurare la storia con furberie o scorciatoie, oppure si continuerà così.

Ai tifosi non credo sarebbe bastata la vittoria dell’Europa League, non è la Juve che conosco io'.

Secondo il noto opinionista dunque, il club ha fallito tutti gli obiettivi di inizio stagione e poco importa se si è trattata di un'annata particolare caratterizzata anche dalle penalizzazioni in classifica prima assegnate, poi rievocate e dopo riassegnate.