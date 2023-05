La Juventus ha ricevuto la notizia dei -10 punti decisi dalla Corte Federale d'Appello prima del match contro l'Empoli, finito 4 a 1 per i toscani. Una prestazione condizionata evidentemente dalle vicende extra campo e dall'eliminazione della squadra bianconera dall'Europa League, l'unico obiettivo rimasto in stagione. La società bianconera intanto è al lavoro in previsione della stagione 2023-2024, dove potrebbe non giocare le competizioni europee. La prima decisione potrebbe essere il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli che sembra vicino all'approdo a Torino almeno secondo le ultime notizie del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

Cristiano Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus

A Sky Sport Gianluca Di Marzio ha dichiarato che Cristiano Giuntoli è confermato diventerà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Una scelta importante quella della società bianconera che vuole affidare la gestione sportiva ad un dirigente che ha dimostrato nelle ultime stagioni di saper lavorare molto bene a Napoli. Dovrà prima rescindere il suo contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e successivamente sottoscrivere un'intesa contrattuale di tre stagioni con la società bianconera. Oltre a lui potrebbe lasciare la società campana anche Luciano Spalletti. La conferma arriva sempre da Gianluca Di Marzio, che ha dichiarato come ci sia un rapporto non ideale fra il tecnico e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Proprio per questo Spalletti potrebbe non rimanere nella società bianconera. Si è parlato in questi giorni anche del possibile approdo di Spalletti a Torino insieme a Cristiano Giuntoli. Tutto dipenderà dal futuro professionale di Massimiliano Allegri, che anche dopo Empoli-Juventus e la penalizzazione di -10 punti per la squadra bianconera ha sottolineato che non lascerà la società bianconera definendo la scelta eventuale di andare via come un atto di vigliaccheria.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe ripartire dal nuovo direttore sportivo ma anche da un nuovo tecnico. Nonostante un contratto fino a giugno 2025 la società bianconera potrebbe decidere di affidarsi ad una nuova gestione sportiva per la stagione 2023-2024. Fra i nomi avvicinati alla Juventus ci sarebbe Igor Tudor, protagonista di una stagione importante all'Olympique Marsiglia.

Per quanto riguarda invece il mercato dei giocatori dovrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno diversi giocatori. Parliamo di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado. Insieme a loro anche il centrocampista Leandro Paredes dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain a giugno.