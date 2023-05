‘Caso plusvalenze? Alla Juventus è stata inflitta una punizione esagerata e immeritata’. Queste le dichiarazioni di Vittorio Feltri in un recente video pubblicato su YouTube per Libero. Il giornalista parlando delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera ha sottolineato di non essere un tifoso della Juve ma che se sbaglia la società è giusto che paghi chi l’amministra e non i giocatori che fanno il loro mestiere, ovvero cercare di ottenere risultati importanti.

Il giornalista Feltri ha parlato della penalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze

Il giornalista Vittorio Feltri in un recente video su Youtube ha sottolineato come i giocatori che hanno guadagnato quei punti sul campo non c'entrino nulla con la situazione generata da chi gestisce la società bianconera.

È evidente quindi, per Feltri, che chi ha commesso degli errori deve essere punito, ma si dovrebbe punire chi ha veramente sbagliato, non i calciatori che si sono limitati a giocare e a conquistare punti, i quali non possono essere toccati da nessuno. Il giornalista ha definito la giustizia sportiva come ‘ubriachezza sportiva’ per il modo in cui hanno sanzionato dal punto di vista sportivo la società bianconera.

Il dibattito sulle decisioni della giustizia sportiva e sulle implicazioni che queste hanno sulle prestazioni delle squadre continua ad alimentare le discussioni nel mondo del calcio italiano. Fra l’altro a supporto della Juventus di recente è intervenuto anche Mourinho, sottolineando come non sia giusto per i professionisti che hanno dato il meglio per ottenere risultati vengano tolti punti per sentenze giudiziarie.

Il futuro sportivo della Juventus

La sentenza della Procura Federale che ha inflitto una penalizzazione di 10 punti alla Juventus si è rivelata un duro colpo per il morale e le prestazioni della squadra di Allegri. Tuttavia, già prima della sentenza, segnali preoccupanti erano emersi con una mancanza di brillantezza da parte di Vlahovic e dei suoi compagni, che avevano caratterizzato la risalita in campionato.

Con la qualificazione alle competizioni europee sempre più compromessa e la possibilità di ulteriori sanzioni relative alla manovra stipendi, la Juventus si prepara a un'estate di ricostruzione. Potrebbero crearsi le premesse per un cambiamento anche sulla panchina, con la posizione di Massimiliano Allegri sempre più incerta dopo le recenti indiscrezioni di mercato. A tal riguardo si parla del possibile ingaggio di Igor Tudor in caso di sostituzione dell’attuale tecnico della Juventus. Si lavora anche all’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Sarebbe stata raggiunta l’intesa con Cristiano Giuntoli [VIDEO], che però prima dovrà rescindere il contratto con il Napoli.