La Juventus è al lavoro per definire la strategia di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera dovrebbe continuare a investire su giovani di qualità, non solo pescando nel proprio settore giovanile e nella Next Gen, ma anche sul mercato. Uno dei giocatori seguiti sarebbe Morten Hjulmand, centrocampista danese del Lecce di 23 anni e capitano della formazione salentina. La Juventus ha avuto modo di valutarlo da vicino nel recente match di campionato, conclusosi con la vittoria dei bianconeri per 2-1 e in cui il centrocampista è stato uno dei migliori in campo per la propria squadra.

Possibile rinforzo per il centrocampo Hjulmand del Lecce

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Più o meno sarebbe peraltro la somma che servirebbe alla società bianconera per riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, cosa che non dovrebbe avvenire.

Il centrocampista danese ha un contratto in scadenza a giugno 2024, ma il Lecce avrebbe la possibilità di prolungare l'intesa contrattuale per un'altra stagione da intesa precedente fra le parti. Hjulmand, che potrebbe chiedere uno stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione, sarebbe intanto seguito anche dalla Roma.

Se dovesse arrivare Hjulmand al posto di Paredes, a quel punto non sarebbe certa la conferma di Nicolò Rovella nella rosa bianconera: sul giocatore attualmente in prestito al Monza ci sarebbe un interessamento della Lazio. Considerando l'interesse della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic, non è da scartare la possibilità che Rovella diventi una contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista serbo.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, in particolare Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, è ancora da valutare invece il futuro professionale di Carlo Pinsoglio e di Alex Sandro, i quali potrebbero prolungare la propria intesa contrattuale coi bianconeri.

A proposito di rinforzi la Juventus potrebbe decidere di acquistare almeno due terzini, piacciono Fabiano Parisi ed Emil Holm. Entrambi i giocatori sono valutati circa 20 milioni di euro rispettivamente da Empoli e Spezia.