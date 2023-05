La Juventus è a tre match dalla fine del campionato. Dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia gran parte dei tifosi bianconeri hanno espresso il loro disappunto sui social chiedendo anche l'esonero di Massimiliano Allegri. Tante critiche le hanno ricevute anche i giocatori, non Dusan Vlahovic, che ha segnato il gol del 1 a 0 che sembrava potesse agevolare la Juventus nella qualificazione alla finale. Alla fine, il Siviglia ha prima pareggiato con Suso e poi segnato con Lamela il gol decisivo nei tempi supplementari. A proposito di Vlahovic, diverse notizie di mercato confermano come la società bianconera potrebbe valutare offerte vicine ai 100 milioni di euro per il giocatore.

Si parla di un interesse di diverse società inglesi, ma anche di Bayern Monaco e Real Madrid. Secondo Calciomercato.com, la Juventus avrebbe già individuato il sostituto, che costerebbe circa la metà della punta della nazionale serba.

La Juventus potrebbe sostituire Vlahovic con Hojlund

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.com, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic. Se dovessero arrivare offerte vicine ai 100 milioni di euro, il giocatore potrebbe partire. Al suo posto potrebbe arrivare Rasmus Hojlund, una delle rivelazioni del campionato italiano. Il giocatore danese, ex Sturm Graz, è stato acquistato dall'Atalanta nel recente calciomercato estivo per una somma di circa 20 milioni di euro, ora la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Prezzo che potrebbe incrementare nell'eventualità in cui diverse società dovessero sfidarsi sul mercato per il suo cartellino. In questa stagione, fino ad adesso, con l'Atalanta ha segnato 8 gol fra campionato italiano e Coppa Italia, fornendo anche 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 6 gol nello Sturm Graz con 3 assist prima del trasferimento all'Atalanta.

Il classe 2003 rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro, ideale per quello che è il progetto sportivo bianconero con la valorizzazione di tanti giovani di qualità aiutati da giocatori d'esperienza.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori importanti nel calciomercato estivo.

Ci si riferisce ai giocatori in scadenza di contratto a giugno come Juan Cuadrado e Adrien Rabiot; ci sarà da lavorare anche sui giocatori che rientreranno dai prestiti e che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Dei giocatori che rientreranno dai prestiti ad altre società potrebbero far parte della rosa bianconera della stagione 2023-2024 il terzino attualmente al Bologna, Andrea Cambiaso, e il centrocampista in prestito al Monza, Nicolò Rovella.