La Juventus nonostante l’incertezza di quella che sarà la stagione 2023-2024 già sta lavorando al mercato estivo. Le esigenze principali della società bianconera sembrano riguardare le fasce difensive ma potrebbe arrivare anche un centrale di difesa. Il primo nome sulla lista è quello dello spagnolo Pau Torres, che sembra essere interessato a trasferirsi e desideroso di cambiare aria. Adesso bisogna convincere il Villarreal, che può fare affidamento su una clausola rescissoria molto alta (65 milioni di euro), ma che rischia di perdere il giocatore a parametro zero.

La Juventus vorrebbe Pau Torres come rinforzo per la difesa

I contatti fra il giocatore e la Juventus sembrano essere già stati avviati, ma sarà necessario il parere di Giuntoli (e di chi avrà il controllo della direzione sportiva) per concludere l'affare, soprattutto perché si tratta di un investimento significativo per il settore difensivo, che al momento può contare su giocatori come Danilo, Bremer, Gatti, Bonucci che è all'ultimo anno di contratto, probabilmente Alex Sandro e forse Rugani. Il Villarreal non vuole cedere a basso prezzo, ma è consapevole di non poter esagerare con le richieste; la Juventus vuole velocizzare per evitare aste, considerando che lo spagnolo è ambito da diversi club in Europa

Il mercato della Juventus

La Juventus è consapevole della forza di Pau Torres, anche se l'ha sperimentata a proprio svantaggio durante i match degli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno, quando il Villarreal, guidato da Unai Emery, ha vinto per 3-0 allo Stadium grazie anche alle prestazioni del difensore spagnolo.

Anche il Tottenham ha mostrato interesse nei confronti di Torres e potrebbe riprovarci, ma la Juventus crede ancora di poterlo ottenere, anche nel caso in cui non si qualifichi per le competizioni europee (a causa di una penalizzazione o di un'esclusione da parte dell'UEFA). Un altro nome che piace come terzino destro è Ivan Fresneda del Valladolid, che era già stato preso in considerazione dalla Juventus a gennaio.

A centrocampo, la Juventus proverà a convincere Rabiot, ma sembra sempre più probabile che i due si separino, dato che il contratto del giocatore scade tra poco più di un mese. In tal caso, la Juventus punterà con ancora maggiore determinazione su Frattesi del Sassuolo, mentre Rovella tornerà dal prestito al Monza e prenderà il posto di Paredes. Sembrerebbe difficile che Di Maria rimanga, come anticipato precedentemente: le conferme sulla sua imminente separazione sono sempre più probabili.