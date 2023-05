La Juventus inizierà la sua ristrutturazione dal centrocampo, il quale si preannuncia come un'area di grande movimento nei prossimi mesi alla Continassa: con addii, rientri, nuovi acquisti e giocatori infortunati. La stagione 2023-24 vedrà il ritorno di Paul Pogba, che dovrà essere gestito dopo un lungo periodo di inattività, e Nicolò Fagioli, fresco di intervento alla clavicola, che inizialmente potrebbe non essere disponibile. Se tutto procederà secondo i piani, il numero 44 della Juventus, diventato un titolare quasi imprescindibile nel corso dell'anno, non sarà al massimo della forma prima della fine di luglio o l'inizio di agosto.

In ogni caso, non parteciperà alla preparazione in gruppo. Sarà parte integrante della rosa bianconera Nicolò Rovella, al rientro dal prestito al Monza, e probabilmente Davide Frattesi, che dovrebbe sostituire Rabiot, in scadenza di contratto a giugno

La Juventus potrebbe acquistare Frattesi del Sassuolo

Il centrocampista Adrien Rabiot, considerato intoccabile da Massimiliano Allegri, molto probabilmente non metterà più piede a Torino da giugno in poi. Il centrocampista francese, vicecampione del mondo, è in scadenza di contratto ed è oggetto del desiderio dei club ricchi della Premier League. Sarà quasi impossibile trattenerlo. Potrebbe essere sostituito da Davide Frattesi, protagonista di una stagione importante al Sassuolo.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, con la società emiliana che potrebbe gradire delle contropartite tecniche. Si è parlato di un possibile interesse del Sassuolo per Barrenechea e Iling Junior. Sul primo ci sarebbero buone probabilità di un trasferimento al Sassuolo, difficile invece la cessione del centrocampista inglese.

Paredes dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain: possibile sostituto Rovella

Leandro Paredes dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain poiché la Juve non lo riscatterà (l'obbligo è decaduto dopo l'eliminazione ai gironi di Champions). Per tutti questi motivi, quando Allegri inizierà la nuova stagione si troverà con diverse posizioni libere a centrocampo.

Una di queste sarà sicuramente occupata da Nicolò Rovella, che fa ritorno a Torino dopo una positiva esperienza in prestito al Monza. Il giovane centrocampista proveniente dal Genoa inizierà la preparazione estiva con la Juventus, ma la decisione finale sul suo futuro dipenderà anche dagli incastri di mercato e, soprattutto, dalle offerte che arriveranno alla Continassa. Rovella, grazie alla sua giovane età e alla sua combinazione di qualità e geometrie di gioco è apprezzato anche all'estero.