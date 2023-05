La situazione sembra essersi ormai conclusa e, salvo imprevisti, Angel Di Maria non dovrebbe continuare con la Juventus nella prossima stagione. La possibilità di un rinnovo contrattuale sembra sempre più remota. Si era discusso a lungo di un possibile rinnovo, sia con che senza la qualificazione alla Champions League, ma sembra che questa opzione non sia più considerata valida. Secondo le indiscrezioni, la scadenza naturale del contratto del giocatore sembra essere la soluzione più pratica in questa situazione. Come riportato dal noto giornalista di mercato Fabrizio Romano, Angel Di Maria potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Juventus per la prossima stagione e al momento non esiste alcun accordo che garantisca la sua permanenza nel club nella stagione successiva.

La mancata qualificazione alla Champions League agevolerebbe la partenza di Di Maria

Ad agevolare l’addio di Angel Di Maria la possibile mancata partecipazione della Juventus alle competizioni europee la prossima stagione. Il -10 di penalizzazione arrivato per il caso plusvalenze ha ulteriormente appesantito la situazione alla Juventus, non è un caso che sia arrivata la sconfitta per 4 a 1 contro l’Empoli. Considerando che l’argentino è uno dei giocatori che più guadagna nella Juventus, circa 7 milioni di euro a stagione, la sua partenza è una possibilità concreta. Fra l’altro l’argentino non ha inciso come ci si aspettava, soprattutto in Europa League contro il Siviglia. Potrebbe lasciare Torino insieme ad Adrien Rabiot, altro giocatore dall’ingaggio pesante e che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese.

Diverse società sarebbero pronte a garantirgli un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. A lasciare Torino dovrebbe essere Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato. Un suo eventuale acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare solo se dovesse rappresentare una contropartita tecnica per l’acquisto di un giocatore.

Si parla di un possibile scambio di mercato fra la Juventus e l’Atletico Madrid che riguarderebbe da una parte Leandro Paredes e dall’altra Alvaro Morata.

La Juventus potrebbe sostituire Paredes con Rovella

La Juventus ripartirà da Nicolò Rovella nella stagione 2023-2024. Il centrocampista rientrerà dal prestito al Monza e dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera.

Per quanto riguarda invece la sostituzione di Rabiot, potrebbe approdare nella Juventus Davide Frattesi, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo. Sulla sostituzione di Angel Di Maria invece la Juventus potrebbe dare fiducia anche a Kulusevski, sempre se il Tottenham non decida di riscattarlo a giugno.