La Juventus con l'eliminazione dall'Europa League nelle semifinali per la seconda stagione consecutiva non vince nessuna competizione. Le ultime risalgono alla gestione Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021 quando arrivarono una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia. Di certo la posizione di Massimiliano Allegri non sembra certa per la prossima stagione, non solo per le competizioni non vinte ma anche per il gioco della Juventus, criticato da molti addetti ai lavori. Nelle ultime settimane sono stati avvicinati tanti nomi alla panchina bianconera, da Igor Tudor a Zinedine Zidane, fino a Marcelo Gallardo.

Di recente l'esperto di mercato Juventus Enganche dal suo profilo Twitter ha confermato come la società bianconera starebbe valutando per la panchina anche Marcelo Gallardo, protagonista di 9 stagioni al River Plate in cui ha vinto 14 competizioni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i nomi valutati per la panchina della Juventus ci sarebbe anche Marcelo Gallardo. Il tecnico argentino attualmente senza panchina con il River Plate ha vinto 14 competizioni in nove stagioni, segnale evidente della sua bravura. Sarebbe pronto ad un'esperienza professionale nel calcio europeo e gradirebbe la panchina della Juventus.

Il profilo Enganche ha pubblicato su Twitter: 'Varie squadre arabe hanno sondato Luis Enrique e Marcelo Gallardo per le loro panchine ma entrambi hanno rifiutato perché aspettano offerte da top club europei.

In particolare l’ex River Plate è stato sondato nelle scorse settimane da Juventus (profilo extra ) e Monaco'. Sul tecnico argentino ci sarebbe anche la società francese. Si attende il finale di stagione per capire quale sarà la scelta della società bianconera, che dovrà prima ripartire dal nuovo direttore sportivo. Arrivano conferme sull'ingaggio di Cristiano Giuntoli, che a giorni dovrebbe rescindere il contratto con il Napoli in intesa con la società campana.

Il mercato della Juventus

Le ultime notizie di mercato parlano anche di una possibile conferma di Massimiliano Allegri anche con l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Il dirigente toscano però avrà tanto lavoro da fare soprattutto sulle cessioni, considerando che diversi giocatori importanti ritorneranno dai prestiti in altre società.

Ci riferiamo a Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e McKennie nel caso in cui il Leeds retroceda nella Serie B inglese. Dovrebbe lasciare Torino anche Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Al suo posto la società bianconera dovrebbe dare fiducia a Nicolò Rovella.