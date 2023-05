La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo colpo per la prossima stagione: il nome nuovo sarebbe quello di Hakim Ziyech, esterno offensivo marocchino del Chelsea.

La nuova idea per rinforzare l'Inter: Hakim Ziyech

Il giocatore marocchino non avrebbe convinto la dirigenza del club inglese nonostante le sue 23 presenze e 2 assist in stagione e potrebbe finire sul mercato nella prossima estate: l'Inter starebbe pensando a lui per la prossima stagione.

Il giocatore era stato acquistato dal Chelsea dall'Ajax nel 2020 per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, quindi un suo trasferimento potrebbe richiedere un importante investimento da parte dei nerazzurri.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando al colpo per la prossima finestra di mercato, ma prima necessariamente occorrerebbe vendere un giocatore della rosa attuale per racimolare la liquidità da investire nell'operazione.

La situazione della fase offensiva dell'Inter del futuro

Nella prossima estate intanto Romelu Lukaku farà rientro al Chelsea per la scadenza del prestito secco con cui il club inglese ha girato l'attaccante all'Inter nella scorsa estate; il giocatore vorrebbe rimanere in nerazzurro ma tutto dipenderà dai 'Blues' che ne detengono il cartellino.

La dirigenza dell'Inter starebbe pensando di richiedere al Chelsea un ulteriore prestito del giocatore belga, che però potrebbe anche rientrare nei piani del futuro allenatore dei 'blues' Mauricio Pochettino e pertanto un suo futuro all'Inter sembrerebbe molto complicato.

A fine giugno andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko: il centravanti bosniaco è stato protagonista della recente qualificazione dei nerazzurri alla finale di Champions League che si svolgerà il prossimo 10 giugno a Istanbul e pertanto sembrerebbe possibile una sua permanenza in nerazzurro anche nella prossima stagione, con la dirigenza che starebbe studiando un rinnovo contrattuale.

Più complessa sarebbe la situazione di Joaquin Correa: l'argentino non avrebbe convinto la dirigenza sportiva dell'Inter e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano, con il Siviglia in prima linea per un suo trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Intanto il primo obiettivo per l'attacco sarebbe Marcus Thuram: l'attaccante francese del Borussia Monchengladblach andrà in scadenza di contratto nella prossima estate e Giuseppe Marotta starebbe provando il colpo a parametro zero.