La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un rinforzo per il centrocampo della prossima stagione da affidare nelle mani del tecnico Simone Inzaghi: il nome nuovo di questi ultimi giorni sarebbe quello di Dani Parejo, mediano del Villareal, il quale ha una clausola contrattuale che potrebbe portare il giocatore a svincolarsi a parametro zero nella prossima estate.

L'Inter su Dani Parejo: possibile colpo a zero

Il centrocampista Dani Parejo ha un contratto con il Villarreal che andrebbe in scadenza nel giugno 2024, ma una clausola nel suo contratto permetterebbe al giocatore in modo unilaterale di poter anticipare la cessazione della validità contrattuale di un anno, permettendo così al calciatore di liberarsi a parametro zero già nella prossima estate qualora decidesse di esercitarla.

Il centrocampista piacerebbe molto a diversi top club europei, con Inter e Juventus in prima linea per un eventuale accordo con il giocatore.

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando il possibile colpo, ma solamente nel caso in cui il calciatore decidesse di svincolarsi a giugno 2023 a parametro zero; in quel caso i nerazzurri potrebbero aprire i contatti con gli agenti del giocatore per un eventuale ingaggio nella prossima stagione.

Giuseppe Marotta di fatto non sarebbe nuovo ad un ennesimo colpo a zero, dopo aver portato in nerazzurro diversi ottimi calciatori rimasti svincolati sul mercato.

Gli investimenti a parametro zero dell'Inter

A proposito di parametro zero, nell'estate del 2022 Giuseppe Marotta aveva portato a Milano il portiere attualmente titolare Andrè Onana, strappandolo gratuitamente dopo la decorrenza del suo contratto con l'Ajax.

Sempre nella stessa finestra di mercato estiva la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con Henrikh Mkhitaryan per un suo trasferimento a parametro zero dalla Roma all'Inter; il calciatore si sarebbe poi rivelato uno dei punti centrali del progetto tattico di Simone Inzaghi, che raramente ha rinunciato al suo centrocampista armeno.

Non solo acquisti ma anche cessioni a zero

Nella prossima sessione estiva di calciomercato la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti anche con una cessione eccellente a parametro zero: si tratta di Milan Skriniar, la cui scadenza contrattuale lo porterà a salutare Milano direzione Parigi senza che la proprietà del club francese versi nelle casse dei nerazzurri un solo euro.

Il calciatore era stato proposto proprio al PSG nella scorsa estate, ma la cessione non si era poi concretizzata per la volontà del giocatore di rimanere a Milano.