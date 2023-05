La Juventus continua a non vincere in campionato: i bianconeri a Bologna hanno rimediato un pareggio per 1-1 dopo tre sconfitte consecutive.

La squadra bianconera è passata in svantaggio dopo pochi minuti per un rigore causato da Danilo e poi trasformato da Orsolini. Il fallo del brasiliano viene punito con il rigore, ma secondo i giocatori della Juventus prima dell'intervento del loro capitano, Orsolini commetterebbe fallo su Alex Sandro.

Di questo ha parlato anche Juan Cuadrado al termine della partita contro il Bologna: "È incredibile che a questi livelli non funzioni un monitor, perché prima c'era un fallo chiarissimo".

Il numero 11 juventino si è lamentato del fatto che il monitor Var, nell'episodio del rigore, non fosse in funzione, aggiungendo: "Non è un caso, ci sono stati altri episodi con noi".

Secondo il colombiano il rigore assegnato al Bologna sarebbe dubbio: "Rovina tutto il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma così è difficile".

La Juventus deve ritrovare la vittoria

In casa Juventus c'è un po' di amarezza dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. I bianconeri hanno avuto diverse occasioni per segnare il secondo gol, ma i calciatori di Allegri non stati lucidi sotto porta. Inoltre, nel primo tempo, la Juventus ha sbagliato un rigore con Arek Milik. Il polacco, però, si è fatto perdonare realizzando la rete del pari nella ripresa.

Adesso, comunque, la Juventus dovrà lasciarsi alle spalle il pari di Bologna e pensare alla gara di mercoledì 3 maggio contro il Lecce.

Allegri parla di Di Maria

La Juventus, nella gara contro il Bologna, non aveva a disposizione Angel Di Maria, che ha riportato un fastidio alla caviglia e quindi Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo a Torino per non correre rischi.

Delle condizioni fisiche di Angel Di Maria ha parlato anche il tecnico livornese: "Aveva la caviglia che gli dava fastidio, quando uno sta mezzo e mezzo io lo lascio a casa (...) in panchina devono venire quelli sani. È un giocatore importante per noi".

La Juve prepara la sfida con il Lecce

Adesso la Juventus si è già messa al lavoro in vista della gara contro il Lecce del 3 maggio.

Per questo match, i bianconeri potrebbe presentare qualche cambio anche perché il 7 maggio è in programma la partita contro l'Atalanta, mentre l'11 maggio ci sarà la sfida europea contro il Siviglia.

Per questo motivo, è possibile che Massimiliano Allegri contro il Lecce effettui alcuni cambi. In ogni caso domani 2 maggio si capirà qualcosa in più sulle scelte in vista del turno infrasettimanale, visto che l'allenatore livornese parlerà in conferenza stampa alle ore 14.