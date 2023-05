Conquistare tre punti fondamentali per il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. È questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli che mercoledì alle ore 21:00, a San Siro ospita la Cremonese di Davide Ballardini che dopo il pareggio casalingo contro il Verona, si gioca le ultime chance di salvezza. I rossoneri cercano la vittoria per avvicinarsi al quarto posto prima dello scontro diretto contro la Lazio.

Milan, turnover per Pioli: possibile chance per Thiaw, De Ketelaere e Rebic

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Stefano Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 ma effettuare un moderato turnover viste le sfide fondamentali contro Lazio in campionato ed Inter nella semifinale d'andata di Champions League.

Il turnover non dovrebbe però toccare Rafael Leao, decisivo anche in quel di Roma. L'esterno portoghese dovrebbe esser così confermato dal primo minuto, assieme a Rebic e De Ketelaere che potrebbe partire dall'inizio a discapito di Giroud e Brahim Diaz. A completare il trio di mezze punte, possibile chance anche per Saelemaekers in rete nel match contro la Roma. L'esterno belga è in vantaggio nel solito ballottaggio con Junior Messias.

A centrocampo possibile conferma per il duo Tonali-Krunic, mentre in difesa non ci sarà lo squalificato Tomori. Accanto a Kjaer, possibile rientro dal primo minuto per Thiaw, mentre sulle corsie confermati capitan Calabria e Theo Hernandez. In porta, confermatissimo Mike Maignan.

Cremonese, 4-3-1-2 per Ballardini: tandem Okereke-Ciofani

Dopo il pareggio casalingo contro il Verona, la Cremonese di Davide Ballardini cerca un successo che sarebbe vitale per le ambizioni salvezza.

Per quanto riguarda la possibile formazione, l'allenatore della squadra ospite è pronto ad optare per un 4-3-1-2 con il tandem offensivo formato da Ciofani e Okereke, in rete nell'ultima sfida di campionato.

I due sono in vantaggio su Dessers, non al meglio della condizione. A centrocampo, possibile chance per Castagnetti, affiancato da Galdames e Pickel, mentre sulla trequarti potrebbe agire l'ex Meitè.

In difesa, vista la squalifica di Quagliata confermati sulle corsie Sernicola e Valeri, che piace molto al Milan come vice Theo Hernandez, mentre la coppia centrale dovrebbe esser formata da Lochoshvili e Bianchetti.

In porta, confermatissimo Carnesecchi.

Probabili formazioni

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic.

Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochosvhili, Valeri; Pickel, Castagnetti, Galdames, Meite; Okereke, Ciofani.