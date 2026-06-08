Gleison Bremer può davvero lasciare la Juventus. Il centrale brasiliano è uno dei calciatori dell'organico juventino più corteggiati a livello di calciomercato e la dirigenza starebbe valutando una sua eventuale cessione per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Diverse le società su di lui, a cominciare dal Tottenham che lo avrebbe opzionato come rinforzo numero uno per la difesa.

Non solo il Bayern, anche il Tottenham interessato a Bremer

Non c'è solo il Bayern Monaco. Infatti, anche gli Spurs stanno monitorando la situazione del totem difensivo bianconero che piace a Roberto De Zerbi.

Dopo una stagiona culminata con la salvezza all'ultima giorntata, il club di Londra vuole aprire un nuovo ciclo e ritornare ai vertici del calcio inglese, attraverso un mercato estivo di grande livello. Stando ad alcuni rumors, il Tottenham starebbe valutando di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Bremer da circa 58 milioni di euro, ma il club bianconero potrebbe considerare anche offerte leggermente inferiori vista la mancata qualificazione alla prossima Champions e la necessità di fare cassa. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o in fase avanzata, ma di un interesse da parte degli Spurs che potrebbe aumentare nelle prossime settimane.

Intanto, la Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e valuta alternative al brasiliano.

Resta in auge la candidatura di Tarik Muharemovic la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni. Il centrale del Sassuolo è una scelta al momento "percorribile" rispetto a quella che porta a Kim Min-Jae che resta il preferito da Luciano Spalletti ma che presenta una valutazione superiore attorno ai 40 milioni di euro.

Le opzioni per la porta, da Pickford a Vicario

L'asse Juventus-Tottenham potrebbe riguardare non soltanto Bremer. Infatti, la Juventus è molto attenta alla vicenda che riguarda Guglielmo Vicario. Il portiere italiano classe 97 potrebbe lasciare Londra ed avrebbe il desiderio di ritornare in Italia dove ha offerto grandi prestazioni con la maglia dell'Empoli. Il club bianconero che è alla ricerca di un portiere vista la possibile partenza di Di Gregorio, sta monitorando la situazione e potrebbe avviare una vera e propria trattativa con il Tottenham che chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire il 29enne italiano.

Oltre Vicario, la Vecchia Signora valuta anche la candidatura di Jordan Pickford, numero uno dell'Everton e della Nazionale Inglese. Il 33enne è un ottimo profilo vista la sua capacità coi piedi e la grande leadership. La trattativa non appare semplice vista la richiesta di circa 25-30 milioni da parte dei Toffies che ritengono Pickford un elemento importante per la prossima stagione.