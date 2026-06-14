Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Federico Chiesa ha quella che potremmo definire nostalgia canaglia della Serie A. Ha giocato pochissimo in questi due anni a Liverpool, va via Slot, arriva Iraola, ma la musica non cambia. Oggi Chiesa è considerato la sesta scelta nell'attacco dei Reds, quindi il ragazzo vuol tornare in Italia. L'esterno ha altri due anni di contratto col Liverpool e guadagna 7 milioni a stagione, cosa che potrebbe essere un problema e che potrebbe costringere il calciatore a spalmare su 4 anni i propri emolumenti.

L'alternativa è fare un'operazione in prestito, anche se il Liverpool cede il calciatore per 10 milioni. Si potrebbe aprire la porta a un prestito oneroso con diritto di riscatto/obbligo, quindi ci sono i margini per una trattativa e rivedere Federico Chiesa in Italia. Il classe '97 era stato proposto al Como, ma i costi sono troppo alti. Può diventare un'idea del Napoli, perché Allegri lo conosce bene e a Manna è sempre piaciuto".

Chiesa, la volontà di tornare in Serie A e il sogno di vestire ancora una volta la maglia bianconera

Ancora Schira: "Può essere un nome per la Roma, che lo voleva in passato ma che potrebbe essere un po' infastidita sul no da parte di Chiesa incassato l'anno scorso.

Il calciatore in realtà ha un sogno che è quello di tornare alla Juve. L'ha detto anche in un'intervista recente, per lui non sarebbe un problema di soldi: per tornare alla Juve accetterebbe anche quattro, quattro e mezzo più bonus, quindi si dimezzerebbe lo stipendio. Ovviamente a fronte di avere la garanzia di almeno tre, se non quattro anni di contratto".

Inter, Schira: 'Settimana decisiva per l'acquisto di Solet'

Infine Schira ha concluso il suo intervento parlando dell'Inter e di un nome che potrebbe presto aggiungersi alla rosa dei nerazzurri: "L'Inter è molto forte su Solet e questa può essere una settimana decisiva, 22 milioni prestito con obbligo l'offerta di Marotta, 25 la richiesta dell'Udinese. Ballano 3 milioni, l'Inter però dall'Udinese sta riscattando il giovane terzino Marello e quindi la sensazione che in qualche modo la quadra possa essere trovata".